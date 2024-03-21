"Вони хотіли прорвати повітряну оборону Києва": експерт прокоментував атаку РФ

Окупанти атакували столицю України вперше за довгий час.

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Вони хотіли прорвати повітряну оборону Києва / колаж: Главред, фото: КОП

Сьогодні вранці, 21 березня, російські загарбники завдали масованого ракетного удару по Києву. Військовий оглядач Денис Попович проаналізував особливість атаки в ефірі RadioNV.

За словами експерта, перерва в 44 дні між ракетними атаками може свідчити про що завгодно. І про збір інформації, і про накопичення ракет, і про інші невідомі міркування.

Попович стверджує, що мотивацію ворожої армії зрозуміти й передбачити досить важко, проте є нюанс, який має значення - це маневри ракет під час нової атаки.

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Експерт вважає, що окупанти намагалися розкрити нашу систему ППО.

"Той факт, що вони одразу вдарили з різних боків по Києву, свідчить про те, що вони хотіли прорвати протиповітряну оборону Києва, розраховуючи на те, що в нас є нестача зенітних ракет. Пам'ятаєте, були повідомлення в іноземній пресі, що до кінця березня вони мають закінчитися? Були такі побоювання. Вони хотіли, очевидно, вдарити з різних боків по Києву, щоб досягти максимального успіху, на це розраховували".

Що відомо про ракету "Кинджал" Х-47М2 "Кинджал" - російська аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд. Після успішних випробувань комплекс прийнятий на озброєння і з 1 грудня 2017 року став на бойове чергування на аеродромах Південного військового округу. Ракета, імовірно, створена на основі 9К720 "Іскандер-М". Часто називають гіперзвуковою ракетною системою, що не зовсім коректно, оскільки незважаючи на те, що майже всі балістичні ракети досягають гіперзвукової швидкості на певних етапах польоту, ця система не є ні гіперзвуковим глайдером, ні гіперзвуковою крилатою ракетою, повідомляє Вікіпедія.

Атака на Київ

Як повідомляв Главред, рано вранці 21 березня окупанти завдали ракетного удару по Україні. У Києві прогриміли сильні вибухи. В адміністрації міста повідомили про роботу ППО. Тим часом у Повітряних силах зазначили про те, що ворог запускає по Києву аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал".

Вибухи прогриміли в Подільському, Шевченківському та Святошинському районах міста. Сили ППО збили три десятки ракет у Київській області. У ДСНС і МВС України розповіли про наслідки атаки.

Також, президент України Володимир Зеленський прокоментував чергову ракетну атаку країни-агресора по Києву на своєму каналі в Telegram.

"Нова російська ракетна атака проти Києва. Понад 30 ракет збито, в тому числі аеробалістична. Постраждали люди. Усім надається необхідна допомога".

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