Пошкодили будинки і транспорт, є постраждалі: деталі удару РФ по Київщині

Уламки ворожих повітряних цілей у кількох районах Київської області пошкодили приватні будинки, госпбудівлі, транспортні засоби, кажуть у прокуратурі.

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В прокуратурі регіону озвучили деталі удару РФ по Київщині / колаж Главред, фото Київська обласна прокуратура

Уранці 21 березня збройні сили країни-агресора РФ атакували територію Київщини ракетами. Двоє людей отримали осколкові поранення кінцівок та облич. Про це повідомили в Київській обласній прокуратурі.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури слідчими слідчого управління розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 КК України).

Інформація про інших постраждалих уточнюється. Уламки ворожих повітряних цілей у кількох районах Київської області пошкодили приватні будинки, господарські будівлі, транспортні засоби.

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На місцях влучень уламків загорілися пожежі, які локалізували рятувальники.

Що відомо про ракету "Кинджал" Х-47М2 "Кинджал" - російська аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд. Після успішних випробувань комплекс прийнятий на озброєння і з 1 грудня 2017 року став на бойове чергування на аеродромах Південного військового округу. Ракета, імовірно, створена на основі 9К720 "Іскандер-М". Часто називають гіперзвуковою ракетною системою, що не зовсім коректно, оскільки незважаючи на те, що майже всі балістичні ракети досягають гіперзвукової швидкості на певних етапах польоту, ця система не є ні гіперзвуковим глайдером, ні гіперзвуковою крилатою ракетою, повідомляє Вікіпедія.

Ракетний удар по Києву 21 березня

В Україні в ніч на 21 березня оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні Сили повідомили, що окупанти підняли в небо 11 бортів ТУ-95МС у районі Астрахані. Було зафіксовано запуски крилатих ракет із території РФ.

У Повітряних силах зазначили також, що ворог запускає по Києву аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал".

Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що в ніч на 21 березня 2024 року противник атакував Україну двома балістичними/аеробалістичними ракетами "Іскандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинджал", а також 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555 з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (райони пусків - Волгодонськ, Енгельс).

"Ракети заходили з півночі, основний напрямок удару - Київ", - ідеться в повідомленні.

"У результаті успішної бойової роботи всі ворожі ракети були збиті в Київській області", - написав Олещук.

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