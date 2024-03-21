'Працювали по всій країні': в ЗСУ назвали особливість ракетної атаки РФ

У ніч на 21 березня Росія завдала удару по Україні із використанням 31 ракети. Ціллю російського обстрілу став Київ, однак ворожі ракети маневрували, що ускладнювало їх траекторію. Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
За її словами, бойова робота в зоні відповідальності ОК "Південь" в більшості заключалась у відстеженні напрямку руху російських ракет.
"Траєкторія ракет була складна. Маневри здійснювали, намагалися обійти системи протиповітряної оборони. Тому працювали по всій країні фактично", – підкреслила Наталія Гуменюк.відео дня
Вона також зазначила, що наші військові помітили збільшену активність ворожої безпілотної розвідки. Наприклад, у середу наприкінці світлового дня в акваторії Чорного моря протиповітряними оборонними системами було знищено два SuperCam. Російські безпілотники намагались прониктути ближче до узбережжя, щоб зібрати якнайбільше інформації.
"Загалом активність безпілотної розвідки, зокрема, в нашій зоні відповідальності сягнула 147 одиниць за добу. Це дуже високий показник. Так вони намагаються компенсувати відсутність у повітрі А-50", – наголосила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня.
Хто така Наталія Гуменюк
Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.
Ракетний удар по Україні 21 березня
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в ніч на 21 березня по всій території України було оголошено повітряну тривогу пуски крилатих ракет повітряного базування з території країни-агресора Росії. Про це йшлось у повідомленні Повітряних сил.
Крім того, мешканці столиці повідомляли про сильні вибухи. В КМВА зазначили, що в небі над столицею працюють сили ППО.
Після 44-денної паузи вранці 21 березня російські окупанти знову вдарили ракетами по Києву. Повітряна тривога у столиці тривала близько трьох годин. Ракети, після складних маневрів у сусідніх областях, заходили на столицю одночасно з різних напрямків. Про це повідомив голова Київської міської адміністрації Сергій Попко.
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