'Працювали по всій країні': в ЗСУ назвали особливість ракетної атаки РФ

За даними Гуменюк, російські ракети намагались обійти українську систему протиповітряної оборони, щоб завдати удару по столиці.

https://glavred.net/ukraine/rabotali-po-vsey-strane-v-vsu-nazvali-osobennost-raketnoy-ataki-rf-10551776.html Посилання скопійоване

В ЗСУ розкрили деталі ракетного удару по Києву / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

У ніч на 21 березня Росія завдала удару по Україні із використанням 31 ракети. Ціллю російського обстрілу став Київ, однак ворожі ракети маневрували, що ускладнювало їх траекторію. Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, бойова робота в зоні відповідальності ОК "Південь" в більшості заключалась у відстеженні напрямку руху російських ракет.

"Траєкторія ракет була складна. Маневри здійснювали, намагалися обійти системи протиповітряної оборони. Тому працювали по всій країні фактично", – підкреслила Наталія Гуменюк. відео дня

Вона також зазначила, що наші військові помітили збільшену активність ворожої безпілотної розвідки. Наприклад, у середу наприкінці світлового дня в акваторії Чорного моря протиповітряними оборонними системами було знищено два SuperCam. Російські безпілотники намагались прониктути ближче до узбережжя, щоб зібрати якнайбільше інформації.

"Загалом активність безпілотної розвідки, зокрема, в нашій зоні відповідальності сягнула 147 одиниць за добу. Це дуже високий показник. Так вони намагаються компенсувати відсутність у повітрі А-50", – наголосила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Ракетний удар по Україні 21 березня

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в ніч на 21 березня по всій території України було оголошено повітряну тривогу пуски крилатих ракет повітряного базування з території країни-агресора Росії. Про це йшлось у повідомленні Повітряних сил.

Крім того, мешканці столиці повідомляли про сильні вибухи. В КМВА зазначили, що в небі над столицею працюють сили ППО.

Після 44-денної паузи вранці 21 березня російські окупанти знову вдарили ракетами по Києву. Повітряна тривога у столиці тривала близько трьох годин. Ракети, після складних маневрів у сусідніх областях, заходили на столицю одночасно з різних напрямків. Про це повідомив голова Київської міської адміністрації Сергій Попко.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред