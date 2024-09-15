"Він сяде і почне переговори": Зеленський назвав головний страх Путіна

Володимир Путін відчуває слабкість Заходу і Глобального Півдня, вважає Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський розповів про страхи Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Володимир Путін не хоче зупинити війну, незважаючи на послання про нібито "мир", тому що він дуже боїться успіху України, заявив президент Володимир Зеленський.

"Я думаю, що він (Путін, - ред.) не змінив своєї головної ідеї. І іноді він грає тільки для деяких лідерів, які чекають від Путіна якихось емоцій, щоб почути щось про мир. А іноді він може передати якісь послання Глобальному Півдню або ще кудись, і вони починають говорити... Бачите, Путін готовий до діалогу", - наголосив він в інтерв'ю для програми GPS Фаріда Закарії на CNN.

Президент зазначив, що Путін гравець, і "відчуває цю слабкість Заходу і Глобального Півдня", а також знаходить місце, де вони не єдині, де у них різні інтереси.

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"І я думаю, що це проблема, яку люди повинні зрозуміти: його місія не в тому, щоб зупинити війну. Він не хоче нічого зупиняти, тому що йому не потрібна і він дуже боїться успіху України. Справа навіть не в перемозі", - наголосив глава держави.

За його словами, для перемоги необхідно зробити Україну сильною, оскільки, тоді інша сторона знає, що ви "настільки сильні, наскільки це можливо, щоб вплинути на її суспільство, щоб не бути дуже щасливим від цієї війни".

Зеленський наголосив, що Путін не боїться ні лідерів, ні країн, нічого, крім свого суспільства, російського народу.

"І якщо росіяни будуть у небезпеці, якщо в них не буде комфортного життя, якщо вони житимуть без енергетики, як наші люди, вони зрозуміють ціну війни. Вони будуть незадоволені цим і почнуть впливати на нього, на Путіна. Ось чому я сказав, що зробіть Україну сильною, і ви побачите, що він сяде і почне вести переговори", - підсумував президент.

Що відомо про CNN? CNN — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Зараз розташована у м. Атланта, штат Джорджія, США. CNN першою почала цілодобове мовлення у 25-ту річницю свого заснування, 1 червня 2005 року, пише Вікіпедія.

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У Байдена однозначно висловилися щодо завершення війни та мирного плану. Мирний план не має суперечити принципам суверенітету й територіальної цілісності України, каже Джейк Салліван.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський відреагував на інформацію про "мирний план Шольца". Володимир Зеленський зазначив, що йому невідомо про наявність будь-якого мирного плану закінчення війни в Україні з боку канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський розкритикував "мирну" позицію Бразилії та Китаю. Президент сподівався, що його бразильський колега зрозумів позицію України, однак на практиці країна підтримує Росію.

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