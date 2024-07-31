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План для Трампа з перемогою України та обломом Китаю: що потрібно для завершення війни

Андрій Ганчук
31 липня 2024, 19:07
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У нової адміністрації президента Сполучених Штатів буде специфічна позиція щодо завершення війни в Україні, вважає Максим Розумний.
Розумний, Трамп
Поразка Москви - ключовий момент, який змусить Путіна завершити війну - Розумний / Колаж: Главред, фото: Главред, скріншот YouTube

Сценарій, який передбачає підтримку можливим президентом США Дональдом Трампом перемоги України, щоб зупинити агресора Росію та Китай, є гіпотетичним варіантом розвитку подій. Володимир Путін не може завершити війну поразкою Москви. Про це заявив доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний.

"Це більше гіпотетичне питання, тому що поки що складно сказати, що таке перемога України. З точки зору Сполучених Штатів, перемога України - збереження країни як незалежної держави, але фактично у змінених кордонах. Для Заходу питання територій не дуже принципове. Наше уявлення перемоги - предмет внутрішньоукраїнської національної дискусії", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

За словами експерта, будь-яка нова адміністрація президента США надасть змогу Путіну отримати той результат, який він не вважатиме поразкою.

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А завершити війну програшем Москви Путін не може.

"Найважливіший для України сценарій - скоріше, навіть не наша перемога, а поразка Росії. Поразка Москви - ключовий момент, який змусить Путіна завершити війну. А він не може закінчити війну з таким результатом, який означатиме поразку Росії і перемогу України. І, найімовірніше, будь-яка адміністрація США надасть змогу Путіну отримати той результат, який він не вважатиме поразкою", - підкреслив Максим Розумний.

Хто такий Максим Розумний

Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

План Помпео-Урбана для Трампа щодо війни в Україні - що про це відомо:

Колишній держсекретар США Майк Помпео та юрист Урбан опублікували в The Wall Street Journal матеріал з ініціативою для Дональда Трампа щодо завершення війни Росії проти України.

Зокрема, Помпео та Урбан пропонують Трампу добитися миру з позиції сили: запровадити реальні санкції проти Росії, створити для України ленд-ліз на суму 500 мільярдів доларів, скасувати обмеження на всі типи озброєнь для Києва та прийняти Україну до НАТО.

"Ці кроки, а не напівзаходи адміністрації Байдена, покладуть кінець війні, встановлять міцний мир, забезпечать Європі тягар його підтримання і відновлять свободу та безпеку на континенті. Для тих, хто сумнівається: Останнє, чого хоче пан Трамп на другому терміні, - це зовнішньополітичний провал, що відволікатиме увагу від його внутрішнього порядку денного і порівняно з яким невдале виведення військ пана Байдена з Афганістану виглядатиме успіхом", - вважають Помпео та Урбан.

У Зеленського зробили заяву про "план" для Трампа: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав можливу ініціативу "найбільш реалістичним сценарієм". За його словами, перемога України забезпечить США глобальне лідерство.

"Я вважаю, що це найбільш реалістичний сценарій, який міг би бути впроваджений. Глобальне лідерство коштує півтрильйона доларів. Крапка. Тобто, ленд-ліз чи пряма допомога Україні - немає різниці. Перемога над РФ, яку собі за такі гроші можуть забезпечити і США, а ширше і проукраїнська коаліція, і антиросійська коаліція - це того варте. І в принципі, це абсолютно реалістична програма", - підкреслив Михайло Подоляк.

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