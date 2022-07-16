Він віддав наказ бомбити Вінницю: на російського командира відкрили полювання в Криму

На російського командира відкрили полювання в Криму / скріншот

Партизани в Криму оголосили полювання на військового злочинця, який віддав наказ вдарити ракетами по Вінниці 14 липня.

Анатолій Варочкін командує окремим дивізіоном підводних човнів ЧФ РФ, з одним з яких, згідно з однією з версій, і були запущені ракети, що забрали життя понад 20 мирних жителів Вінниці. Голову військового злочинця Варочкіна українці оцінили в 15 тисяч доларів, пише Інсайдер.

Оголошення про нагороду за ліквідацію окупанта або за інформацію про нього з'явилися на території окупованого українського півострова, пише "

"У Криму оголосили полювання на командира окремого дивізіону підводних човнів ЧФ РФ Анатолія Варочкіна. Саме він віддавав наказ обстрілювати Вінницю крилатими ракетами. 15 000$ за ліквідацію. Так оцінили смерть вбивці", - зазначено в повідомленні.

читайте такожГотувався йти до школи: 7-річного Максима та його маму вбила російська ракета у ВінниціРаніше в мережі оприлюднили імена російських військових, які 15 Липня запустили ракети по центру Вінниці. Керував запуском ракет по Вінниці капітан окремого дивізіону підводних човнів Чорноморського флоту РФ Анатолій Варочкін, а злочинний наказ виконав командир підводного човна Алроса Денис Сопін.

В результаті ракетного удару відомо про 22 загиблих, серед них три дитини. Також за медичною допомогою звернулися близько 90 постраждалих. Кількість жертв і поранених може збільшитися.

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