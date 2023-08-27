Трагічна авіакатастрофа: у ЗСУ оприлюднили імена усіх загиблих пілотів на Житомирщині

Кожен з них був задіяний до виконання повітряних операцій із захисту України, повідомили у бригаді.

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На Житомирщині сталась трагічна авіакатастрофа / колаж: Главред, фото: Суспільне

25 серпня 2023 року в небі Житомирщини сталася авіакатастрофа. Під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39.

Бригада тактичної авіації Василькова повідомила у Facebook, що внаслідок авіатрощі у Житомирській області, окрім Андрія Пільщикова, загинули ще В’ячеслав Мінка та Сергій Проказін.

"25 серпня загинуло троє бойових пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" Повітряних Сил ЗС України. Під час повномасштабної агресії РФ кожен з них був задіяний до виконання повітряних операцій із захисту України, в тому числі тактичних завдань на Східному та Запорізькому напрямках", - зазначили у дописі.

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Майор В’ячеслав Мінка (мешкав на Київщині). Повернувся в авіацію у 2015 році, коли російський агресор напав на Україну. З початком повномасштабного вторгнення мав понад 200 годин нальоту. Був досвідченим пілотом бригади, технічно підготовленим. Знався на різних типах літаків, значну частину служби присвятив інструкторській справі.

Майор Сергій Проказін (проживав на Полтавщині). 24 роки життя присвятив авіації: від льотчика – до заступника командира бригади. З 2022 року мав понад 100 годин бойових польотів. Побратими згадують його непересічну посмішу, щирість, вміння прийти на допомогу у непростих ситуаціях.

Капітан Андрій Пільщиков (родом з Харкова), позивний "JUICE". 8 років життя присвятив авіації. З початком великої війни мав понад 500 годин нальоту. Зокрема, під час виконання бойових завдань в складних умовах обстановки. Здобув низку державних та відомчих нагород. Був мужнім, принциповим, безкомпромісним, завжди до кінця відстоював власну думку, активно виступав у західних медіа, зокрема в питанні надання Україні сучасних літаків F-16.

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Нагадаємо, що на Житомирщині зіткнулися 2 літаки, загинуло 3 пілоти. У авіакатастрофі загинули одразу 3 пілота. Серед них був український льотчик, який боронив Київ на початку повномасштабного вторгнення.

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