"Україна втратила суверенітет, Україна зникне": Орбан "вибухнув" нахабними заявами

Прем'єр-міністр Угорщини незадоволений через реакцію України на угорські дрони над Закарпаттям.

Орбан зробив нову цинічну заяву / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що відомо:

Орбан видав цинічну заяву щодо України

Орбан стверджує, що без підтримки Заходу Україна може зникнути

Орбан заявив, що Україна втратила суверенітет

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раптово видав нову цинічну заяву. Він нахабно заявив, що Україна може розпастись як держава і вона вже "втратила суверенітет". Відео з його заявою вже розлетілось в Мережі.

Орбан наголосив на тому, що Україна існує нібито лише завдяки допомозі Заходу. Водночас він вирішив зовсім не згадувати про те, що саме українські люди захищають державу, жертвуючи власним життям.

"Вона втратила п'яту частину території у війні з росіянами. Росіяни у них це забрали. Там суверенітет закінчився. Ми утримуємо решту території? Якщо Захід вирішить не дати ні копійки, Україна закриється, кінець, зникне", – сказав Орбан.

Хто такий Віктор Орбан / Главред, інфографіка

Таку заяву Орбан зробив через образу на українську владу, яка висловила своє невдоволення після помічених угорських дронів над Закарпаттям. Прем'єр Угорщини цинічно додав, що Україні слід "перейматися безпілотниками на східному кордоні".

"Зараз не має значення, два, три чи чотири угорські дрони перелетіли кордон. Припустимо, що вони залетіли на кілька метрів, і що тоді?", - сказав Орбан.

Дивіться відео із заявою Віктора Орбана:

Орбан зробив нову цинічну заяву / фото: скріншот

Заліт угорських безпілотників в Україну - що відомо

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що дрони-розвідники порушили повітряний простір України. Ці безпілотники можуть належати Угорщині. Попередньо, вони вели розвідку промислового потенціалу у прикордонних районах України.

"Доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту", - розповів глава держави.

У відповідь угорський міністр Петер Сійярто заявив, що Зеленський "бачить те, чого немає" через нібито "антиугорську одержимість".

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звинуватив уряд Угорщини в моральній деградації та співпраці з РФ проти інтересів Європи, відповідаючи на заяви угорського колеги Петера Сіярто про нібито антиугорську політику України. Раніше Україна також заборонила в'їзд трьом угорським військовим чиновникам у відповідь на дзеркальні обмеження з боку Угорщини.

Про персону: Віктор Орбан Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

