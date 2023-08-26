"Він дуже допомагав державі": Зеленський відреагував на гибель пілота Джуса

Український офіцер і льотчик Андрій Пільщиков загинув в авіакатастрофі на Житомирщині.

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Володимир Зеленський відреагував на загибель пілоту Джуса / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

У Житомирській області внаслідок авіакатастрофи загинув український офіцер та льотчик Андрій Пільщиков. Він був відомий за своїм позивним "Джус". З перших днів повномаштабної війни він захищав українське небо і дуже допомагав державі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Нині триває розслідування, всі обставини з'ясовуються. Разом з Джусом загинули ще двоє пілотів.

"Троє льотчиків загинули. Серед них – Андрій Пільщиков, позивний – Джус. Український офіцер, один із тих, хто дуже допомагав нашій державі. Дуже. Мої співчуття рідним і близьким, усім, хто знав хлопців. Триває розслідування того, що сталося. Про деталі говорити зарано. Звичайно, будуть зʼясовані всі обставини. Звичайно, Україна ніколи не забуде кожного, хто захищав вільне небо України. Вічна памʼять!" - сказав президент.

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Авіакатастрофа на Житомирщині

Нагадаємо, на Житомирщині зіткнулися 2 літаки. В небі зіткнулися навчальні літаки Л-39. Внаслідок катастрофи загинув пілот "Джус", який був у складі 40-ї бригади тактичної авіації.

Правоохоронці вже відкрили справу за статтею "Порушення правил польотів або підготовки до них". Санкція статті, за якою проводиться розслідування, передбачає покарання у вигляді 15 років за ґратами.

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