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"Дуже чекала на тата з фронту": батьки розповіли про загиблу в Чернігові 6-річну Софійку

Альона Вороніна
25 серпня 2023, 08:31 оновлено 25 серпня, 08:34
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Дівчинка повинна була 1 вересня піти в одну з київських шкіл, але російська ракета в одну мить обірвала життя дитини.
Погибшая в Чернигове София Голинская, родители Софии
Батьки розповіли про загиблу в Чернігові 6-річну Софійку/ колаж: Главред, фото: скрін

Однією з жертв російського ракетного удару по Чернігову 19 серпня стала 6-річна Софійка Голинська. Дівчинка любила виступати з віршами та піснями на публіці, 1 вересня цього року вона повинна була піти у перший клас, але ракетна атака країни-агресорки Росії в одну мить обірвала життя дитини.

Про загиблу дівчинку розповіли її батьки Ольга та Олександр Голинські у спецефірі "1+1" до Дня Незалежності України "Незалежність. Хоробрі серця". Мама і тато дитини посадили на згадку про неї дерево.

Батько дівчинки зазначив, що вона любила природу і кожних вихідних просила маму і тата погуляти з нею в парку.

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"Саме це дерево… Софійка була б рада, якби вона зараз була тут і їй сказали, що поїхали, дерево садитимемо", – сказав батько Софійки Олександр.

Мама дівчинки Ольга Голинська розповіла, що вони з донькою ходили по магазинах і купували усе до школи, адже 1 вересня дівчинка повинна була піти у перший клас. Дитина дивилася на придбані речі й дуже чекала того моменту, коли вже вирушить у шкільний клас.

Також батьки розповіли, що Софійка була артистичною.

"Вона любила публіку, сцену, щоб на неї звертали увагу. Вона любила співати пісні, розповідати вірші, щоб усі на неї дивилися. Вона любила увагу до себе", – згадує її мама Ольга.

Батько дівчинки захищає Україну від російських окупантів. Дівчинка дуже чекала на повернення тата з фронту і постійно запитувала у мами, коли ж він приїде. За словами мами, Софійка щодня на календарі відзначала, що стало ще на один день ближче до зустрічі з татом.

  • Ракетний удар РФ по Чернігову
    Ракетний удар РФ по Чернігову ДСНС
  • Ракетний удар РФ по Чернігову
    Ракетний удар РФ по Чернігову ДСНС
  • Ракетний удар РФ по Чернігову
    Ракетний удар РФ по Чернігову ДСНС
  • Ракетний удар РФ по Чернігову
    Ракетний удар РФ по Чернігову ДСНС
  • Ракетний удар РФ по Чернігову
    Ракетний удар РФ по Чернігову ДСНС, t.me/mvs_ukraine
  • Ракетний удар РФ по Чернігову
    Ракетний удар РФ по Чернігову ДСНС, t.me/mvs_ukraine
  • Ракетний удар РФ по Чернігову
    Ракетний удар РФ по Чернігову ДСНС, t.me/mvs_ukraine

Ракетний удар РФ по Чернігову

Країна-агресорка Росія 19 серпня здійснила ракетний удар по Чернігову, влучивши у центр міста. Внаслідок атаки загинули семеро людей. Серед загиблих – 6 річна дівчинка Софійка, донька військового, яка була єдиною, довгоочікуваною дитиною у сім’ї. Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, 6-річна дівчинка загинула від отриманих поранень. На місці патрульні намагалися надати допомогу, але, на жаль, врятувати дитину не вдалося.

Пізніше в МВС розповіли деталі кривавого удару РФ по Чернігову. Багато жертв вибуху в Чернігові перебували в транспорті, переходили дорогу чи поверталися з церкви, розповів очільник МВС Ігор Клименко. Він уточнив, що за драмтеатром знаходиться великий парк, де з самого ранку була велика кількість дітей, а центральна площа була заставлена автомобільним транспортом.

Кількість поранених внаслідок кривавого удару РФ по Чернігову становила 180 людей. У лікарнях із різними травмами перебувають 46 людей, зокрема шестеро дітей

Нагадаємо, в Чернігові трагічно загинула викладачка університету. У момент ракетного удару вона гуляла з донькою в парку. Світлана Кормільцина була старшою викладачкою кафедри іноземної філології.

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новини Чернігова війна в Україні вторгнення Росії ракетний удар
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