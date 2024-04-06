УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

ЗСУ не вистачає зброї, щоб зірвати контрнаступ РФ: президент зробив шокуючу заяву

Руслана Заклінська
6 квітня 2024, 21:44оновлено 6 квітня, 22:25
Україні важливо підготувати значну кількість особового складу та сформувати резерви, щоб зірвати контрнаступальні дії Росії.
ЗСУ не вистачає зброї, щоб зірвати контрнаступ РФ: президент зробив шокуючу заяву
Україна не має снарядів, щоб почати контрнаступ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Україна має підготувати значний контингент військових та мати резерв сил, щоб зірвати контрнаступ ворога. Для контрнаступу ЗСУ Україні бракує озброєння. Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю телемарафону "Єдині новини".

За його словами, наразі ситуація на фронті складна, проте стабілізована,. Окупантам не вдається значно просунутись вперед, адже там, де ворог іде вперед, ЗСУ відкидають його на попередні позиції. Водночас українські захисники мають успіхи на фронті.

"Всі ці бойові дії у більшості своїй, 90% - це все схід України. Це різні напрямки, не тільки Авдіївка. Але зараз ситуація стабілізована, згідно з доповіддю військових, з якими я щоденно в контакті", - розповів президент.

відео дня

Зеленський наголосив, що для України важливо підготувати значну кількість особового складу, щоб мати змогу зривати контрнаступальні дії Росії.

"Він має бути підготовлений, укомплектовані бригади, які приходять замість тих, хто зараз стоїть. Бригади, які повинні бути підготовлені, а значить має бути підготовлений великий об'єм резерву. Резерву не просто з молодих хлопців та юнаків, а з людей, які з досвідом, які пройшли бойове злагодження та мають бойовий досвід", - додав глава держави.

Снарядний голод ЗСУ

Також президент підкреслив, що наразі Україна не має снарядів, щоб почати контрнаступ. Боєприпасів у війську вистачає тільки для захисту.

"Для контрнаступальних дій у нас снарядів немає. Для захисту нашої держави є кілька ініціатив, які почали працювати, і до нас надходить зброя. У бригад, які на напруженіших напрямках, все чесно розприділяється. Без любимчиків. Сьогодні все це є", - пояснив Зеленський.

Глава держави зауважив, що зброї також не вистачає, щоб ЗСУ могли зірвати контрнаступальні дії росіян.

"Що стосується зриву їх дій в тому чи іншому напрямку, наприклад, працювати по їх аеродромах чи літаках, складах чи базах, то для цього є відповідний снаряд далекобійний чи зброя. Але цього нам не вистачає", - додав він.

Снарядний голод у ЗСУ

Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони наголошують, що зараз дуже відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться у публікації CNN.

Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті сталося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу та снарядів.

"Ми стали просто жертвами Дональда Трампа та його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.

Контрнаступ ЗСУ - новини по темі

Як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що в 2024 році Україна планує не лише оборонятися, а й готувати новий контрнаступ. В інтерв'ю телеканалу Fox News він наголосив, що Україна буде продовжувати успішну історію на Чорному морі та готувати нові сюрпризи для Росії.

Також ветеран війни та громадський активіст Олег Симороз вважає, що Україна повинна позбутися залежності від західної військової допомоги, особливо щодо постачання боєприпасів. Він стверджує, що для успішного проведення контрнаступу необхідно власне потужне виробництво боєприпасів.

Крім цього, Зеленський не виключає можливості нового контрнаступу українських військ цього року, повідомляє The Washington Post. Для цього важливо, щоб ситуація на фронті була стабільною, щоб навчити та озброїти нові бригади.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський війна Росії та України контрнаступ ЗСУ інтерв'ю Зеленського
Реклама

Головне за день

"Нам не вистачатиме": Зеленський - про дефіцит снарядів для ППО

"Нам не вистачатиме": Зеленський - про дефіцит снарядів для ППО

22:19 Україна
ЗСУ не вистачає зброї, щоб зірвати контрнаступ РФ: президент зробив шокуючу заяву

ЗСУ не вистачає зброї, щоб зірвати контрнаступ РФ: президент зробив шокуючу заяву

21:44 Україна
Буде потужний захист від КАБів: Зеленський анонсував появу новітньої зброї

Буде потужний захист від КАБів: Зеленський анонсував появу новітньої зброї

20:48 Україна
Всі головні новини

Популярне

У родині Кейт Міддлтон нова біда 10866

У родині Кейт Міддлтон нова біда

Брудно і пішло : старший син Газманова оскаженів через те, що його брат відрікся від прізвища батька 8854

"Брудно і пішло": старший син Газманова оскаженів через те, що його брат відрікся від прізвища батька

Потужна магнітна буря накрила Україну: атакував майже 6-бальний шторм 3107

Потужна магнітна буря накрила Україну: атакував майже 6-бальний шторм

Помітна втрата Ту-95 : в ISW розкрили деталі потужного удару по аеродрому в Росії 2223

"Помітна втрата Ту-95": в ISW розкрили деталі потужного удару по аеродрому в Росії

Останні новини

22:19

"Нам не вистачатиме": Зеленський - про дефіцит снарядів для ППО

21:44

ЗСУ не вистачає зброї, щоб зірвати контрнаступ РФ: президент зробив шокуючу заяву

20:48

Буде потужний захист від КАБів: Зеленський анонсував появу новітньої зброї

20:45

Не факт, що Росія зупиниться на цій цифрі: Зеленський про мобілізацію 300 тисяч осіб

20:16

"Це головний приз": Фейгін - про те, як буде відбуватися "наступ" на ХарківВідео

У липні-серпні Україні загрожують відключення електроенергії – ХарченкоУ липні-серпні Україні загрожують відключення електроенергії – Харченко
19:55

РФ здійснила наймасовіший наступ під Авдіївкою: Генштаб розкрив деталі жорстких боїв

19:32

Україну будуть заливати дощі: у двох областях оголосили 3 рівень небезпечності

19:15

Ситуація критична, Зеленський постав між поганим варіантом і ще гіршим - WP

19:10

Чому США вчаться в України?Погляд

Реклама
18:35

Прапор України замайорів на окупованій частині Херсонщини: в ЗСУ показали відеоВідео

18:12

РФ обрала нову ціль: офіцер ЗСУ назвав, які міста під загрозою захоплення

17:51

Будуть злидні та бідність: що не можна різати 7 квітня - прикмети

17:17

Пугачова і Галкін відповіли 3-річній українці

17:08

Росіяни вдарили балістичною ракетою по Одеському районі: є руйнування та загиблий

16:54

Передача F-16 Україні: у Нідерландах назвали, коли й скільки літаків чекати

16:41

Де краще садити баклажани, щоб мати величезний урожайВідео

16:40

РФ націлилась на захоплення області на сході: в ЗСУ розповіли про штурми ворога

16:30

Син Тодоренко вибісив КіркороваВідео

16:17

"Приліт" у самому Харкові: росіяни вдарили по житлових будинках, є жертви

15:56

Під загрозою чотири великі міста: у ЗСУ розкрили напрямок наступу РФ

Реклама
15:46

У родині Кейт Міддлтон нова біда

14:48

"Технічна несправність": у Британії розкрили, як РФ збила свій Су-27 над Кримом

14:44

ЗСУ відкинули штурмовиків РФ: у ворога втрати на півдні, названо напрямки

14:43

Потрібно знайти оленя в лісі всього за 7 секунд: непроста загадка для найуважніших

14:35

Після важкої втрати: Сандра Баллок вийшла на рідкісну прогулянку

14:19

Секретна добавка збільшить урожай: що покласти в лунку при посадці перцюВідео

13:39

Українців попередили про загрозу відключень і підвищення тарифу на електроенергію

13:33

У Харкові відключають світло: Міненерго терміново звернулось до жителів

12:57

Головоломка для пильних та уважних: потрібно знайти меч гладіатора

12:40

"Хочу відмити наші імена від бруду і крові". Командир РДК розповів Мосейчук про рейди в рф та ставлення українцівВідео

12:40

Козловський без футболки показав новонародженого малюка

12:25

ЗСУ можуть відійти на нові рубежі: названо головну мету наступу РФ

12:24

"Напад з боку Ірану є "неминучим": США у стані підвищеної готовності

12:19

У Ростовській області РФ підірвали трубопровід - ГУРВідео

11:58

Церковне свято 7 квітня: що заборонено робити на святого Георгія

11:50

РФ знайшла слабке місце в обороні ЗСУ: полковник розповів про просування ворога

11:45

"Найбільш жорсткі бої на Донеччині": Сирський розкрив критичну ситуацію на фронті

11:40

Чи буде наступ РФ на Харків: в ОП пояснили заяву Єрмака

11:26

"Максимально швидко": Мусієнко сказав, коли РФ піде в новий наступ

10:58

РФ готує новий штурм: у розвідці назвали, де і коли можуть вдарити окупанти

Реклама
10:36

"Загроза прориву": армія Росії почала нові штурми на Бахмутському напрямку

10:13

"Відновлення енергосистеми": експерт розкрив, чи отримає Україна допомогу від Заходу

10:05

"У кого більше, той і переможе": у NYT назвали умову перемоги України у війні

09:44

РФ обрала нові цілі: у Силах оборони назвали, куди ворог б'є ракетами та БПЛА

09:21

Гороскоп на завтра 7 квітня: Дівам - непорозуміння на роботі, Стрільцям - дивний дзвінок

08:59

"Помітна втрата Ту-95": в ISW розкрили деталі потужного удару по аеродрому в Росії

08:45

Нічний ракетно-дроновий удар: ППО знищила 28 "Шахедів" із 32 і три крилаті ракетиФото

08:10

Чому війна Ізраїлю та Ірану створює ризик заморозки війни в УкраїніПогляд

07:50

Вибухи в Харкові, Запоріжжі, на Київщині: що відомо про нічну атаку РФФото

07:35

Лише люди з орлиним зором знайдуть голку за 12 секунд: надзвичайна оптична ілюзія

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Володимир Зеленський новости
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти