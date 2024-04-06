ЗСУ не вистачає зброї, щоб зірвати контрнаступ РФ: президент зробив шокуючу заяву

Україні важливо підготувати значну кількість особового складу та сформувати резерви, щоб зірвати контрнаступальні дії Росії.

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Україна не має снарядів, щоб почати контрнаступ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Україна має підготувати значний контингент військових та мати резерв сил, щоб зірвати контрнаступ ворога. Для контрнаступу ЗСУ Україні бракує озброєння. Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю телемарафону "Єдині новини".

За його словами, наразі ситуація на фронті складна, проте стабілізована,. Окупантам не вдається значно просунутись вперед, адже там, де ворог іде вперед, ЗСУ відкидають його на попередні позиції. Водночас українські захисники мають успіхи на фронті.

"Всі ці бойові дії у більшості своїй, 90% - це все схід України. Це різні напрямки, не тільки Авдіївка. Але зараз ситуація стабілізована, згідно з доповіддю військових, з якими я щоденно в контакті", - розповів президент.

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Зеленський наголосив, що для України важливо підготувати значну кількість особового складу, щоб мати змогу зривати контрнаступальні дії Росії.

"Він має бути підготовлений, укомплектовані бригади, які приходять замість тих, хто зараз стоїть. Бригади, які повинні бути підготовлені, а значить має бути підготовлений великий об'єм резерву. Резерву не просто з молодих хлопців та юнаків, а з людей, які з досвідом, які пройшли бойове злагодження та мають бойовий досвід", - додав глава держави.

Снарядний голод ЗСУ

Також президент підкреслив, що наразі Україна не має снарядів, щоб почати контрнаступ. Боєприпасів у війську вистачає тільки для захисту.

"Для контрнаступальних дій у нас снарядів немає. Для захисту нашої держави є кілька ініціатив, які почали працювати, і до нас надходить зброя. У бригад, які на напруженіших напрямках, все чесно розприділяється. Без любимчиків. Сьогодні все це є", - пояснив Зеленський.

Глава держави зауважив, що зброї також не вистачає, щоб ЗСУ могли зірвати контрнаступальні дії росіян.

"Що стосується зриву їх дій в тому чи іншому напрямку, наприклад, працювати по їх аеродромах чи літаках, складах чи базах, то для цього є відповідний снаряд далекобійний чи зброя. Але цього нам не вистачає", - додав він.

Снарядний голод у ЗСУ Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони наголошують, що зараз дуже відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться у публікації CNN. Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті сталося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу та снарядів. "Ми стали просто жертвами Дональда Трампа та його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.

Контрнаступ ЗСУ - новини по темі

Як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що в 2024 році Україна планує не лише оборонятися, а й готувати новий контрнаступ. В інтерв'ю телеканалу Fox News він наголосив, що Україна буде продовжувати успішну історію на Чорному морі та готувати нові сюрпризи для Росії.

Також ветеран війни та громадський активіст Олег Симороз вважає, що Україна повинна позбутися залежності від західної військової допомоги, особливо щодо постачання боєприпасів. Він стверджує, що для успішного проведення контрнаступу необхідно власне потужне виробництво боєприпасів.

Крім цього, Зеленський не виключає можливості нового контрнаступу українських військ цього року, повідомляє The Washington Post. Для цього важливо, щоб ситуація на фронті була стабільною, щоб навчити та озброїти нові бригади.

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