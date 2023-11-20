Російські окупанти намагаються повернути раніше втрачені позиції. Активні бої тривають два тижні.

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Окупанти стягнули резерви і наступають на Бахмутському напрямку / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Російські окупанти стягнули резерви і наступають на Бахмутському напрямку. Ворог атакує позиції ЗСУ вже два тижні. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Росіяни намагаються повернути втрачені позиції. На цьому напрямку тривають активні бої. Українським військовим вдалося відбити 11 атак окупантів.

"На Бахмутському напрямку ситуація залишається активною, ворог вже приблизно два тижні як перейшов від оборонних дій до атакувальних, намагається повернути втрачені попередньо позиції ... 11 ворожих атак на даному напрямку було відбито за минулу добу - це Кліщіївка, Андріївка, Хромове. Ворог намагається витіснити наших оборонців з позицій у районі Кліщіївки", - сказав Фітьо. відео дня

За добу окупанти вдарили артилерією 336 разів по українським позиціям. Вони застосували 10 дронів. Однак ЗСУ не відступають та знищують ворога. Втрати РФ лише на цьому напрямку становлять 124 окупанти та 10 одиниць ворожої техніки.

Ситуація під Бахмутом

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ просунулися вперед під Бахмутом і закріплюються на нових рубежах. Російські війська безуспішно намагалися повернути втрачені позиції під Бахмутом.

Нагадаємо, український військовий розповів про жорстку тактику окупантів під Бахмутом. Армія Росії активно використовує безпілотники, на багатьох ділянках фронту під Бахмутом.

Як повідомлялося раніше, під Бахмутом ситуація залишається важкою. Російські окупанти наступають на флангах, важкі бої йдуть південніше міста.

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