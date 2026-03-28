Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Закінчення опалювального сезону в Україні: в ДТЕК озвучили терміни

Марія Николишин
28 березня 2026, 18:08
У різних куточках України опалювальний сезон може тривати по-різному.
Коли завершується опалювальний сезон / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Опалювальний сезон в Україні завершується наприкінці березня
  • Реальне рішення про припинення теплопостачання ухвалюють місцеві громади
  • Через це дата відключення тепла може бути різною по областях

Традиційно опалювальний сезон в Україні завершується наприкінці березня. Однак дата відключення тепла не є однаковою для всіх регіонів. Про це повідомили у ДТЕК.

Зазначається, що на державному рівні документально закріплено період опалювального сезону від 1 листопада до 31 березня. Це стандартні часові рамки, на які орієнтуються галузеві нормативи.

відео дня

Проте закінчення цього періоду не означає автоматичного вимкнення батарей у кожному будинку країни саме в останній день березня.

"Реальне рішення про припинення теплопостачання ухвалюють місцеві громади самостійно. Головним критерієм для них є не календарна дата, а фактичні погодні умови", - йдеться у повідомленні.

В ДТЕК додають, що тепло починають поступово вимикати лише тоді, коли середньодобова температура повітря стабільно тримається на рівні, який дозволяє обійтися без додаткового обігріву приміщень.

Опалювальний сезон у різних областях України

Крім того, наголошується, що у різних куточках України опалювальний сезон може тривати по-різному. Це залежить від кліматичних особливостей регіону та поточної ситуації в кожній конкретній громаді.

У ДТЕК підкреслюють, що якщо в регіон повертається холод, подачу тепла можуть відновити або продовжити.

"Вимкнення опалення в різний час для різних міст — це нормальна практика, яка дозволяє збалансувати енергоспоживання та комфорт мешканців", - підсумували у відомстві.

Комунальні послуги - останні новини

Як повідомляв Главред, Верховна Рада України ухвалила закон, який звільняє власників пошкодженого або зруйнованого житла від оплати послуг з управління багатоквартирним будинком.

прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко говорила, що в Україні проведуть перерахунок комунальних платежів. Якщо громадячи через російські обстріли залишались без світла, води чи опалення, то переплачувати за ці послуги не потрібно.

Експерт з енергетики Юрій Корольчук заявляв, що через складну ситуацію в енергосистемі та пошкодження енергетичної інфраструктури в Україні вже цього року можуть зрости тарифи на електроенергію для населення.

Читайте також:

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

опалення ДТЕК опалювальний сезон новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Реклама

Останні новини

Реклама
Реклама
Реклама
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти