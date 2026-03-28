Закінчення опалювального сезону в Україні: в ДТЕК озвучили терміни

У різних куточках України опалювальний сезон може тривати по-різному.

Традиційно опалювальний сезон в Україні завершується наприкінці березня. Однак дата відключення тепла не є однаковою для всіх регіонів. Про це повідомили у ДТЕК.

Зазначається, що на державному рівні документально закріплено період опалювального сезону від 1 листопада до 31 березня. Це стандартні часові рамки, на які орієнтуються галузеві нормативи.

Проте закінчення цього періоду не означає автоматичного вимкнення батарей у кожному будинку країни саме в останній день березня.

"Реальне рішення про припинення теплопостачання ухвалюють місцеві громади самостійно. Головним критерієм для них є не календарна дата, а фактичні погодні умови", - йдеться у повідомленні.

В ДТЕК додають, що тепло починають поступово вимикати лише тоді, коли середньодобова температура повітря стабільно тримається на рівні, який дозволяє обійтися без додаткового обігріву приміщень.

Опалювальний сезон у різних областях України

Крім того, наголошується, що у різних куточках України опалювальний сезон може тривати по-різному. Це залежить від кліматичних особливостей регіону та поточної ситуації в кожній конкретній громаді.

У ДТЕК підкреслюють, що якщо в регіон повертається холод, подачу тепла можуть відновити або продовжити.

"Вимкнення опалення в різний час для різних міст — це нормальна практика, яка дозволяє збалансувати енергоспоживання та комфорт мешканців", - підсумували у відомстві.

Як повідомляв Главред, Верховна Рада України ухвалила закон, який звільняє власників пошкодженого або зруйнованого житла від оплати послуг з управління багатоквартирним будинком.

прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко говорила, що в Україні проведуть перерахунок комунальних платежів. Якщо громадячи через російські обстріли залишались без світла, води чи опалення, то переплачувати за ці послуги не потрібно.

Експерт з енергетики Юрій Корольчук заявляв, що через складну ситуацію в енергосистемі та пошкодження енергетичної інфраструктури в Україні вже цього року можуть зрости тарифи на електроенергію для населення.

Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

