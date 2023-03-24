В окуповану Горлівку завітала 'бавовна': прогриміли вибухи і спалахнула пожежа

Кілька потужних вибухів відбулися у ніч на 24 березня, після них розгорілася пожежа.

У Горлівці пролунали потужні вибухи і спалахнула пожежа/ Telegram

У тимчасово окупованому місті Горлівка Донецької області пролунала серія вибухів.

"Бавовна" прийшла у місто у ніч на п’ятницю, 24 березня. Про це повідомили місцеві Telegram-канали тимчасово окупованого Донецька.

Мешканці тимчасово окупованого міста розповіли у мережі, що після низки потужних вибухів в одному з районів виникла сильна пожежа.

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У мережі оприлюднили фото, на яких видно яскравий вогонь під час пожежі.

За попередньою інформацією, Збройні сили України завдали ударів по позиціях російських окупантів. Проте у Генштабі ЗСУ поки що офіційно цей удар не коментували.

У Горлівці пролунали потужні вибухи і спалахнула пожежа/ Telegram

У Горлівці пролунали потужні вибухи і спалахнула пожежа/ Telegram

Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Джанкої у Криму стався вибух, який знищив крилаті ракети Калібр, що транспортувалися залізницею. Пізніше стало відомо, що в основному удар припав на залізничну інфраструктуру: постраждали локомотивне депо, будівля охорони вокзалу, товарно-матеріальний і паливний склади.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вранці у четвер, 23 березня, підірвали автомобіль місцевого колаборанта, колишнього поліцейського Сергія Сковирка. В авто спрацював саморобний вибуховий пристрій. Колаборант потрапив до лікарні.

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