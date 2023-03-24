В окуповану Горлівку завітала 'бавовна': прогриміли вибухи і спалахнула пожежа

У тимчасово окупованому місті Горлівка Донецької області пролунала серія вибухів.
"Бавовна" прийшла у місто у ніч на п’ятницю, 24 березня. Про це повідомили місцеві Telegram-канали тимчасово окупованого Донецька.
Мешканці тимчасово окупованого міста розповіли у мережі, що після низки потужних вибухів в одному з районів виникла сильна пожежа.
У мережі оприлюднили фото, на яких видно яскравий вогонь під час пожежі.
За попередньою інформацією, Збройні сили України завдали ударів по позиціях російських окупантів. Проте у Генштабі ЗСУ поки що офіційно цей удар не коментували.
Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Джанкої у Криму стався вибух, який знищив крилаті ракети Калібр, що транспортувалися залізницею. Пізніше стало відомо, що в основному удар припав на залізничну інфраструктуру: постраждали локомотивне депо, будівля охорони вокзалу, товарно-матеріальний і паливний склади.
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вранці у четвер, 23 березня, підірвали автомобіль місцевого колаборанта, колишнього поліцейського Сергія Сковирка. В авто спрацював саморобний вибуховий пристрій. Колаборант потрапив до лікарні.
Вас також може зацікавити:
- "Тривожний меседж": у Пентагоні попередили про небезпечні наслідки візиту Сі Цзіньпіна в Москву
- Пригожин пішов проти Кремля: глава ПВК "Вагнер" спростував головні наративи російської пропаганди
- "Якщо Путіна скинуть, буде громадянська війна": правозахисник сказав, чому в РФ "бережуть" диктатора