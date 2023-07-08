Окупанти завозять додаткові міни та вибухівку на Запорізьку АЕС - ГУР

За даними військової розвідки, в основному загарбники використовують міни спрямованого типу радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.

https://glavred.net/ukraine/okkupanty-zavozyat-dopolnitelnye-miny-i-vzryvchatku-na-zaporozhskuyu-aes-gur-10484068.html Посилання скопійоване

Російські окупанти продовжують мінувати Запорізьку АЕС / Колаж : Главред, фото: УНІАН, Енергоатом

Російські окупанти продовжують мінування Запорізької атомної електростанції та об'єктів на території станції. На територію ЗАЕС доставляють міни та вибухові речовини.

Як повідомили в Головному управлінні розвідки, в технічних приміщеннях і в машинних залах встановлено мінно-вибухові загородження, які складаються з дистанційно керованих і некерованих протипіхотних мін спрямованого типу.

За даними військової розвідки, в основному використовуються міни спрямованого типу радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.

відео дня

Розвідка оприлюднила схему ЗАЕС, на якій зображені ймовірні місця мінувань. Відомство не пояснює, що це за схема і звідки.

Схема ЗАЕС, на якій зображені ймовірні місця мінувань / t.me/DIUkraine

Також в ГУР повідомили, що 6 липня на територію окупованої Запорізької атомної електростанції прибув перший заступник керівника адміністрації Путіна Сергій Кирієнко. Візит пройшов на фоні оприлюднення інформації про замінування окупантами ЗАЕС.

"Офіційна мета приїзду Кирієнка - ознайомлення зі станом справ на станції та перевірка загальної безпеки. Неофіційно - посланник Путіна повинен продемонструвати відсутність панічних настроїв, а також спробувати вирішити проблемні питання, пов'язані з комплектуванням станції персоналом", - зазначили в ГУР.

У розвідці уточнили, що після початку повномасштабного вторгнення велика частина кваліфікованого персоналу станції або покинула окуповані території, або відмовилася підписувати нав'язані договори з Росатомом. Спроба залучення російських співробітників теж не дала очікуваного результату. Фахівці часто відмовляються їхати на ЗАЕС попри обіцяні зарплати і пільги.

"Згідно з отриманою інформацією, на станції проведено нараду за участю Кирієнка та гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького щодо додаткового стимулювання потенційних працівників з Росії. Для цього планується надавати росіянам житло, вилучене в українців, які залишили територію Енергодара. Планується, що таким чином буде розселено до 4500 росіян. Втім, бажаючих їхати на ЗАЕС небагато", - додали у розвідці.

Загроза підриву окупантами Запорізької АЕС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ризик підриву Запорізької АЕС з боку окупантів дійсно існує. Станція замінована, і українській розвідці відомо, що у країни-агресора є плани, які передбачають створити витік радіоактивних речовин на ЗАЕС.

4 липня Зеленський заявив, що російські окупанти розмістили щось схоже на вибухівку на даху енергоблоків Запорізької АЕС. Він закликав світ звернути увагу на те, до чого готуються окупанти.

У Генштабі ЗСУ зазначали, що російські окупанти готують провокації на території Запорізької АЕС. Вже найближчим часом там може статися вибух. Росіяни розмістили вибухівку на даху третього і четвертого енергоблоків.

Країна-агресор Росія впродовж останніх днів вивела частину бойового складу окупантів з території Запорізької атомної електростанції. Про це повідомило видання Sky News 5 липня. Також видання зазначає, що через ризик теракту країни-окупанта РФ на Запорізькій АЕС цивільні почали виїжджати з регіону навколо станції.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов 5 липня заявив, що загроза російського теракту на Запорізькій АЕС поступово знижується. Причини зниження ймовірності підриву окупантами ЗАЕС він не назвав.

Інші новини: