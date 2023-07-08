Зеленський приїхав на острів Зміїний у 500-й день повномасштабної війни з РФ

Президент України Володимир Зеленський відвідав острів Зміїний та вшанував пам'ять загиблих захисників України.

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Володимир Зеленський відвідав острів Зміїний / скріншот

Сьогодні, 8 липня 2023 року - п'ятисотий день повномасштабної війни України та країни-агресора Росії. Президент України Володимир Зеленський відвідав острів Зміїний та вшанував пам'ять загиблих захисників.

Разом з президентом на острів Зміїний приїхав глава Офісу президента Андрій Єрмак і глава ГУР Міноборони Кирило Буданов.

"Зміїний. Вільний острів вільної України. Вдячний усім, хто бився тут проти окупантів. Вшанували пам'ять героїв, які віддали своє життя в цій битві - одній з найважливіших за час повномасштабної війни. Слава кожному і кожній, хто воює заради безпеки в нашому Чорному морі! Честь!" - написав президент в Telegram.

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Глава держави поклав квіти в пам'ять про полеглих захисників України.

"Сьогодні ми вшанували всіх наших героїв, всіх воїнів, які боролися за цей острів і звільнили його. Цей невеликий шматочок землі посеред Чорного моря свідчить про те, що Україна поверне собі кожну частину своєї території", - сказав Зеленський.

Зеленський поклав квіти на острові Зміїний / скріншот

На острові Зміїний перші особи держави поклали квіти / скріншот

"Я хочу подякувати саме з цього місця перемоги за ці 500 днів наші Збройні сили, нашу розвідку, Нацгвардію, наших прикордонників, нашу Службу безпеки, Нацполіцію, зв'язківців, наш народ. Я дякую всім, хто бореться заради України", - додав глава держави.

Дивіться відео - Зеленський відвідав острів Зміїний:

​Зеленський на острові Зміїний / скріншот ​

Звільнення острова Зміїний

30 червня 2022 року оперативне командування Південь повідомило, що російські окупанти покинули острів Зміїний після атак Збройних сил України.

У Міноборони країни-агресора підтвердили, що 30 червня окупанти пішли зі Зміїного. Правда, в РФ це назвали "кроком доброї волі" та стверджували, що "завдання виконані".

Головнокомандувач української армії Валерій Залужний підтвердив, що російські окупанти покинули Зміїний. Воєначальник опублікував відео ударів по військах РФ на острові.

7 липня на острові Зміїний офіційно підняли прапор України.

Звільняли острів бійці ГУР разом з іншими складовими частинами Сил оборони і безпеки.

У річницю визволення Зміїного у 2023 році Зеленський назвав імена захисників України, які загинули під час деокупації острова.

"З тих, чиї імена зараз можна назвати... Бійці ГУР: Руслан Попов, Герой України, капітан 1-го рангу; Олег Зайцев, Герой України, молодший лейтенант; Віталій Ігнатенко, Герой України, солдат. Бійці "Альфи" СБУ: Володимир Кисельов, Герой України, капітан; Олександр Крикуненко, Герой України, майор. Воїни ВМС: Ігор Бедзай, Герой України, полковник; Михайло Заремба, майор; Сергій Мущицький, капітан; Юрій Пиріг, штаб-сержант", - сказав президент.

Зеленський додав, що ми завжди будемо пам'ятати наших героїв, наших воїнів, які віддали своє життя заради цієї української перемоги.

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