Окупанти, вам в Україні не раді: 10 найефектніших відео знищення техніки РФ

10 найефектніших відео знищення техніки РФ / скріншот

Україна вже майже два місяці героїчно протистоїть повномасштабному військовому вторгненню РФ. За цей час ЗСУ зуміли знищити стільки техніки ворога, що нею можна було б озброїти не одну армію світу.

Главред зібрав 10 найяскравіших відео роботи наших захисників.

Одним пострілом - два ворожі вертольоти

У Харківській області українські десантники показали високу майстерність і вперше збили ворожий вертоліт з протитанкового ракетного комплексу"Корсар". При цьому, коли ворожа "пташка" падала, то збила ще й другий російський вертоліт, що летів позаду.

Працює українська "Стугна"

Протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П" розробки державного Київського конструкторського бюро"Луч" став справжнім кошмаром для російської військової техніки. На результати його роботи можна дивитися вічно.

Javelin і NLAW проти російських танків

Американські та британські ПЗРК чудово справляються з поставленим завданням - вони перетворили на металобрухт вже не один десяток танків, БТРів та іншої техніки окупанта.

Хвалені СУ-34, СУ-35 і "алігатори" вже не злетять

Авіація окупантів також зазнає шалених втрат. Російські винищувачі за мільйони доларів назавжди приземляються на українській землі.

Бонус. А ось так у Бердянську палав великий десантний корабель "Саратов". Два інших десантних кораблі - "Цезар Куніков" і "Новочеркаськ" - отримали пошкодження.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ відбили в окупантів техніки більш ніж на мільярд доларів. Кількість російської техніки, яка нині працює на потреби наших Збройних сил, зростає щодня.

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