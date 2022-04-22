Окупанти, вам в Україні не раді: 10 найефектніших відео знищення техніки РФ

Главред зібрав 10 найяскравіших відео роботи наших захисників.
Україна вже майже два місяці героїчно протистоїть повномасштабному військовому вторгненню РФ. За цей час ЗСУ зуміли знищити стільки техніки ворога, що нею можна було б озброїти не одну армію світу.
Главред зібрав 10 найяскравіших відео роботи наших захисників.
Одним пострілом - два ворожі вертольоти
У Харківській області українські десантники показали високу майстерність і вперше збили ворожий вертоліт з протитанкового ракетного комплексу"Корсар". При цьому, коли ворожа "пташка" падала, то збила ще й другий російський вертоліт, що летів позаду.
Працює українська "Стугна"
Протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П" розробки державного Київського конструкторського бюро"Луч" став справжнім кошмаром для російської військової техніки. На результати його роботи можна дивитися вічно.
Javelin і NLAW проти російських танків
Американські та британські ПЗРК чудово справляються з поставленим завданням - вони перетворили на металобрухт вже не один десяток танків, БТРів та іншої техніки окупанта.
Хвалені СУ-34, СУ-35 і "алігатори" вже не злетять
Авіація окупантів також зазнає шалених втрат. Російські винищувачі за мільйони доларів назавжди приземляються на українській землі.
Бонус. А ось так у Бердянську палав великий десантний корабель "Саратов". Два інших десантних кораблі - "Цезар Куніков" і "Новочеркаськ" - отримали пошкодження.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ відбили в окупантів техніки більш ніж на мільярд доларів. Кількість російської техніки, яка нині працює на потреби наших Збройних сил, зростає щодня.
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