Два постріли - два вертольоти: ЗСУ елегантно знищили російські Ка-52 і Мі-8

ЗСУ витончено знищили Російські Ка-52 і Мі-8 / скріншот, УНІАН

Збройні Сили України збили відразу два вертольоти російських окупантів. Для цього їм знадобилося всього два постріли.

"Потужна робота бійців суміжного з нашим Дніпрянським загоном ТрО", - повідомив у четвер, 21 квітня, лідер "Нацкорпусу" і один із засновників "Азова" Андрій Білецький.

Судячи з опублікованого відео, ворожі вертольоти були збиті з переносних зенітних ракетних комплексів. На кадрах видно, як "пташки" окупантів догорають на українській землі.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ, незважаючи на чисельну і технічну перевагу російських окупантів, в середньому за добу завдає Росії набагато більше втрат, чим російська армія зазнала за всі вісім років боїв у межах Сирії. Про це говорить аналіз, який провели співробітники авторитетного британського видання The Economist.

Також ми писали, що Збройні Сили України знищили російських окупантів, які приїхали з Чечні вбивати українців. Українські захисники знищили взвод солдатів РФ разом з їх технікою.

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