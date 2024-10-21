РФ застосувала хитру тактику: ворожі ДРГ заходять в тил ЗСУ в Торецьку

Позиції в районі Торецька на Донеччині переходять із рук в руки через важкість боїв в межах міської забудови, зазначає військовий.

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РФ застосувала хитру тактику для наступу в Торецьку / Колаж: Главред, фото: фото: 128-та окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, ОК "Захід"

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Російські ДРГ влаштовують диверсії в тилу

Російські війська перевдягаються в цивільне для розвідки

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Російські диверсійно-розвідувальні групи проникають у місто Торецьк Донецької області використовуючи для укриття покинуті через війну будинки. Окрім цього, окупанти намагаються вести розвідку, перевдягаючись у цивільний одяг для маскування. Про це ефірі телемарафону розповів офіцер 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України Богдан Равліковський.

За його словами, ворожі спеціальні групи, зокрема розвідроти бригад, проникають глибоко в тил з метою диверсій – зокрема для мінування доріг та важливих перехресть.

"Неодноразово ми вже стикалися з тим, що противник накопичується в певних районах, домах, які покинули українці. Вони переодягаються в цивільний одяг і таким способом ведуть розвідку", - зазначив він.

Він також зазначив, що бійці Сил оборони брали в полон таких диверсантів, і ті розкривали маршрути пересування, цілі операцій та інші важливі деталі. Равліковський пояснив, що лінія зіткнення наразі не є статичною, а гнучкою, оскільки ведення боїв у міських умовах є надзвичайно складним.

"Позиції можуть бути сьогодні наші, а завтра вони вже у ворога і навпаки. Вздовж залізних доріг, великих доріг проходять бойові дії", - вказує військовий.

Особливу увагу Равліковський звернув на те, що в Торецьку противник має певні можливості для глибшого проникнення, і в тилу діють ворожі ДРГ, які створюють певні труднощі. Однак, наші сили активно борються з цією загрозою.

Офіцер "Азову" також додав, що Росія активно використовує дрони, кошти на які збирають навіть серед власних солдатів.

Що відомо про Торецьк / Інфографіка: Главред

Бригада НГУ "Азов" 12-та бригада спеціального призначення "Азов" - тактичне з'єднання Національної гвардії України. Раніше також відоме як батальйон "Азов" і полк "Азов". "Азов" був сформований у травні 2014 року в Маріуполі та брав участь у звільненні міста від російських військ і сепаратистів у рамках АТО. Під час АТО/ООС "Азов" також брав участь у боях за Іловайськ, Широкине, Мар'їнку. Підрозділ брав участь у боях за Маріуполь і Азовсталь під час повномасштабної війни Росії проти України, пише Вікіпедія.

Бої за Торецьк - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України змогли просунутись в районі Торецька на тлі триваючих російських наступальних операцій на цьому напрямку. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Окупанти продовжують масовані атаки на місто, практично знищуючи його, повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, підкреслюючи, що зараз місто Торецьк виглядає "дуже страшно".

Водночас раніше вона зазначала, що біля Торецька зведені фортифікаційні споруди, які мають стримувати просування російських військ у разі відходу українських сил.

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