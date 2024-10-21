РФ застосувала хитру тактику: ворожі ДРГ заходять в тил ЗСУ в Торецьку

Коротко:
Російські ДРГ влаштовують диверсії в тилу
Російські війська перевдягаються в цивільне для розвідки
Російські диверсійно-розвідувальні групи проникають у місто Торецьк Донецької області використовуючи для укриття покинуті через війну будинки. Окрім цього, окупанти намагаються вести розвідку, перевдягаючись у цивільний одяг для маскування. Про це ефірі телемарафону розповів офіцер 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України Богдан Равліковський.
За його словами, ворожі спеціальні групи, зокрема розвідроти бригад, проникають глибоко в тил з метою диверсій – зокрема для мінування доріг та важливих перехресть.
"Неодноразово ми вже стикалися з тим, що противник накопичується в певних районах, домах, які покинули українці. Вони переодягаються в цивільний одяг і таким способом ведуть розвідку", - зазначив він.
Він також зазначив, що бійці Сил оборони брали в полон таких диверсантів, і ті розкривали маршрути пересування, цілі операцій та інші важливі деталі. Равліковський пояснив, що лінія зіткнення наразі не є статичною, а гнучкою, оскільки ведення боїв у міських умовах є надзвичайно складним.
"Позиції можуть бути сьогодні наші, а завтра вони вже у ворога і навпаки. Вздовж залізних доріг, великих доріг проходять бойові дії", - вказує військовий.
Особливу увагу Равліковський звернув на те, що в Торецьку противник має певні можливості для глибшого проникнення, і в тилу діють ворожі ДРГ, які створюють певні труднощі. Однак, наші сили активно борються з цією загрозою.
Офіцер "Азову" також додав, що Росія активно використовує дрони, кошти на які збирають навіть серед власних солдатів.
Бригада НГУ "Азов"
12-та бригада спеціального призначення "Азов" - тактичне з'єднання Національної гвардії України. Раніше також відоме як батальйон "Азов" і полк "Азов".
"Азов" був сформований у травні 2014 року в Маріуполі та брав участь у звільненні міста від російських військ і сепаратистів у рамках АТО.
Під час АТО/ООС "Азов" також брав участь у боях за Іловайськ, Широкине, Мар'їнку.
Підрозділ брав участь у боях за Маріуполь і Азовсталь під час повномасштабної війни Росії проти України, пише Вікіпедія.
Бої за Торецьк - що відомо про ситуацію на фронті
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України змогли просунутись в районі Торецька на тлі триваючих російських наступальних операцій на цьому напрямку. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.
Окупанти продовжують масовані атаки на місто, практично знищуючи його, повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, підкреслюючи, що зараз місто Торецьк виглядає "дуже страшно".
Водночас раніше вона зазначала, що біля Торецька зведені фортифікаційні споруди, які мають стримувати просування російських військ у разі відходу українських сил.
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