"Окупанти відійдуть з Криму назавжди": Умєров анонсував нові напрацювання на 2024 рік

Напрацювання, які готуються на 2024 рік, дадуть Україні гарну спроможність вигнати росіян з окупованого півострова, каже очільник Міноборони.

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Умєров анонсував нові напрацювання на 2024 рік/ колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, УНІАН

Україна на 2024 рік готує напрацювання, які допоможуть вигнати російських загарбників з території тимчасово окупованого Криму назавжди.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров в ефірі телемарафону. Він зазначив, що наша держава змогла досягнути успіху в Чорному морі навіть попри те, що ми не маємо такого потужного флоту.

"Ми показали всьому світу, що ми можемо досягати успіху, попри те, що у нас немає такого потужного флоту. Ми вимусили Росію відійти від тимчасово окупованого Криму. Ці напрацювання, які ми готуємо на 2024 рік, дадуть нам дуже гарну спроможність для того, щоб вони відійшли назавжди з нашого Криму", – заявив міністр оборони України. відео дня

Війна в Україні

Раніше глава розвідки Естонії зазначав, що РФ у найближчі тижні може почати інтенсивніші наступи. Окупанти перегруповують сили і скоро можуть почати активніше наступати на фронті, інтенсивність боїв зростає.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначав, що якщо Путін переможе, це підштовхне інших диктаторів до нападу на сусідні країни. Ціна від перемог цих диктаторів буде набагато вищою від допомоги, яку США зараз надають Україні, наголосив очільник МЗС.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал Микола Маломуж сказав, коли може бути новий наступ ЗСУ. За його словами, українські військові у найближчі три-п’ять місяців можуть розгорнути театр бойових дій зі звільнення окупованої частини півдня України.

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