"Ми готуємося": генерал Маломуж сказав, коли може бути новий наступ ЗСУ

Якщо ми зламаємо перспективу ворога під Авдіївкою, у Бахмуті, Кремінній і Сватовому, це вдарить по Путіну, бо він не зможе виконати свої передвиборчі обіцянки.

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Генерал Маломуж сказав, коли може бути новий наступ ЗСУ/ колаж: Главред, фото: Главред, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ

Українські військові у найближчі три-п’ять місяців можуть розгорнути театр бойових дій зі звільнення окупованої частини півдня України.

Таку думку висловив колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал Микола Маломуж в інтерв'ю "OBOZ.UA". Він зазначив, що наша піхота вже активно працює на Херсонському напрямку. Успіх на цьому напрямку може дозволити перекрити логістичні шляхи з Криму та завдавати удари з флангу по херсонському чи запорізькому угрупованню загарбників.

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Він припускає, що на фронті можуть бути проведені стратегічні наступальні операції взимку-навесні наступного року.

Також генерал зазначив, що якщо українським воїнам вдасться зламати плани окупантів на сході нашої держави, це вдарить по Путіну, адже російський диктатор не зможе виконати свої передвиборні обіцянки.

"Якщо найближчими тижнями та місяцями ми зламаємо перспективу ворога під Авдіївкою, у Бахмуті, у Кремінній та Сватовому – це буде першим провалом Путіна, оскільки він не зможе виконати свої передвиборчі обіцянки. Наші потужні дії у перспективі зламають усю стратегію путінської агресії. Звичайно, це дуже послабить режим у РФ", – зазначив Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше глава розвідки Естонії зазначав, що РФ у найближчі тижні може почати інтенсивніші наступи. Окупанти перегруповують сили і скоро можуть почати активніше наступати на фронті, інтенсивність боїв зростає.

Колишній спікер Генерального штабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов припустив, коли може повторитися ракетна атака по Україні. Окупанти задіють інші маршрути й намагаються знайти, де розміщені наші пускові установки і радари для того, щоб обходити їх.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначав, що якщо Путін переможе, це підштовхне інших диктаторів до нападу на сусідні країни. Ціна від перемог цих диктаторів буде набагато вищою від допомоги, яку США зараз надають Україні, наголосив очільник МЗС.

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