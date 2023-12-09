УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Ми готуємося": генерал Маломуж сказав, коли може бути новий наступ ЗСУ

Альона Вороніна
9 грудня 2023, 10:12
Якщо ми зламаємо перспективу ворога під Авдіївкою, у Бахмуті, Кремінній і Сватовому, це вдарить по Путіну, бо він не зможе виконати свої передвиборчі обіцянки.

Николай Маломуж, украинские военные
Генерал Маломуж сказав, коли може бути новий наступ ЗСУ/ колаж: Главред, фото: Главред, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ

Українські військові у найближчі три-п’ять місяців можуть розгорнути театр бойових дій зі звільнення окупованої частини півдня України.

Таку думку висловив колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал Микола Маломуж в інтерв'ю "OBOZ.UA". Він зазначив, що наша піхота вже активно працює на Херсонському напрямку. Успіх на цьому напрямку може дозволити перекрити логістичні шляхи з Криму та завдавати удари з флангу по херсонському чи запорізькому угрупованню загарбників.

відео дня

Він припускає, що на фронті можуть бути проведені стратегічні наступальні операції взимку-навесні наступного року.

Також генерал зазначив, що якщо українським воїнам вдасться зламати плани окупантів на сході нашої держави, це вдарить по Путіну, адже російський диктатор не зможе виконати свої передвиборні обіцянки.

"Якщо найближчими тижнями та місяцями ми зламаємо перспективу ворога під Авдіївкою, у Бахмуті, у Кремінній та Сватовому – це буде першим провалом Путіна, оскільки він не зможе виконати свої передвиборчі обіцянки. Наші потужні дії у перспективі зламають усю стратегію путінської агресії. Звичайно, це дуже послабить режим у РФ", – зазначив Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше глава розвідки Естонії зазначав, що РФ у найближчі тижні може почати інтенсивніші наступи. Окупанти перегруповують сили і скоро можуть почати активніше наступати на фронті, інтенсивність боїв зростає.

Колишній спікер Генерального штабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов припустив, коли може повторитися ракетна атака по Україні. Окупанти задіють інші маршрути й намагаються знайти, де розміщені наші пускові установки і радари для того, щоб обходити їх.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначав, що якщо Путін переможе, це підштовхне інших диктаторів до нападу на сусідні країни. Ціна від перемог цих диктаторів буде набагато вищою від допомоги, яку США зараз надають Україні, наголосив очільник МЗС.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні вторгнення Росії Микола Маломуж
Реклама

Головне за день

У Байдена розкрили плани Путіна під час атаки України: наївно вірив в один фактор

У Байдена розкрили плани Путіна під час атаки України: наївно вірив в один фактор

11:44 Світ
"Окупанти відійдуть з Криму назавжди": Умєров анонсував нові напрацювання на 2024 рік

"Окупанти відійдуть з Криму назавжди": Умєров анонсував нові напрацювання на 2024 рік

10:59 Україна
РФ чекає потрібного моменту: коли може повторитися ракетна атака по Україні

РФ чекає потрібного моменту: коли може повторитися ракетна атака по Україні

09:42 Україна
Всі головні новини

Останні новини

11:44

У Байдена розкрили плани Путіна під час атаки України: наївно вірив в один фактор

11:29

Місячний календар 10 грудня 2023: супутник сприяє вирішенню давніх проблем

10:59

"Окупанти відійдуть з Криму назавжди": Умєров анонсував нові напрацювання на 2024 рік

10:58

Гороскоп на завтра 10 грудня 2023: до Левів прийдуть гроші, Терези - уникайте натовпу

10:34

Китайський гороскоп на завтра 10 грудня 2023: Кролик - чекайте на критику, Кінь - ваш службовий роман розкриють

Росія розраховує дотиснути Україну без допомоги США - ЗолотарьовРосія розраховує дотиснути Україну без допомоги США - Золотарьов
10:28

Бої за Авдіївку: окупанти захопили очисні споруди міста - ISW

10:12

"Ми готуємося": генерал Маломуж сказав, коли може бути новий наступ ЗСУ

09:42

РФ чекає потрібного моменту: коли може повторитися ракетна атака по Україні

09:39

Гості розберуть тарілки дочиста: оригінальна і ніжна закуска на Новий рік за 15 хвилин

Реклама
09:06

Якщо Путін переможе, це підштовхне інших диктаторів до нападу на сусідні країни – Кулеба

08:49

Батогом і пряником: в Україні готують гучні нововведення в процес мобілізації

08:10

Вірити в ЗСУ вже мало, а програють війну не військовіПогляд

07:55

Лише геній знайде 4-х жінок у хитрій оптичній ілюзії: надзвичайна загадка для уважних

07:48

"Доведеться платити кров'ю американців": у Байдена розповіли, чим загрожує припинення допомоги Україні

06:25

Чому не можна казати "подарок": яке правильне слово варто використовувати

06:10

Пацанський міф ПутінаПогляд

05:30

Головоломка для тих, у кого ідеальний зір: треба за 11 секунд знайти лампочку

04:32

Таємна кнопка на пральній машинці: жінка показала, як позбутись затхлого запаху

03:34

Ялинка засяє за лічені хвилини: техніка вішання гірлянд, яка заощадить ваш час

02:35

РФ у найближчі тижні може почати інтенсивніші наступи – глава розвідки Естонії

Реклама
01:37

"Буде оплачуватися кров'ю солдатів": експерт пояснив, чим загрожує затримка допомоги США

08 грудня, п'ятниця
23:20

"Налаштовуємо бригади": Україна готується до контрнаступу - Кулеба

22:43

"Не можна давати РФ перехопити ініціативу": Зеленський провів засідання Ставки

22:37

MONATIK планує стати багатодітним батькомВідео

22:23

Республіканці хочуть домовлятися про допомогу Україні особисто з Байденом - Politico

22:19

Тромб: Леоніда Агутіна екстрено госпіталізували

22:14

Росія розпочала "зимову кампанію ударів" по Україні - Sky News

22:09

В Україні вже є графіки відключення світла: коли їх почнуть застосовувати

21:12

РФ посилює натиск на Куп'янськ: ворог перекидає сили, щоб створити плацдарм

20:57

По-багатому: внучка Ротару в шубі і золотій майці на голе тіло ходила по Нью-Йорку

20:33

Україна зможе піти у новий контрнаступ тільки у 2025 році – WSJ

20:21

Шантаж Орбана спрацював: Єврокомісія хоче виділити Угорщині 10 млрд євро

19:58

Скільки ракет Росія може запустити за одну атаку по Україні: відповідь авіаексперта

19:51

Як зберегти свою пенсію: у ПФУ розкрили деталі про продовження виплат

19:38

Засипле снігом і заллє дощами: де в Україні буде сильна слизота

19:21

Україна не зможе швидко отримати гроші від активів Росії в ЄС – Reuters

19:12

Обмерзає оптика та акумулятори: військовий розповів про важку зиму на фронті

19:10

А якби замість ЗСУ наступала армія НАТО?Погляд

19:03

"Символ опору": розвідка Британії визначила, для чого окупанти обстрілюють острів Зміїний

18:50

"У мене зараз грошей немає": Повалій зарюмсала перед російськими пропагандистами

Реклама
18:08

Росіяни перейшли від дронів до ракет: до чого готуватися українцям

18:05

"Ворог тисне": окупанти зазнають колосальних втрат у "м'ясних штурмах" - Барабаш

18:05

Що робити якщо телевізор ламається і не показує: ці відомості приголомшать

18:00

Розумний, начитаний, та є одне але: Юрій Ткач розповів, як ставиться до Володимира ДантесаВідео

17:33

Заливає водою через великі тріщини: у Києві існує реальний ризик обвалу в метро

17:21

ЗСУ змінюють тактику: Коваленко розповів, що чекає на Україну на початку 2024 року

17:19

Ви викинете лопату для снігу: чим посипати замети у дворі, щоб вони розтанули на очах

17:10

3 хвилини ранкової зарядки: найпростіший комплекс вправ для початку дняВідео

17:05

Захід повинен допомогти Україні повернути Крим, у сценарія 3 етапи - Foreign Policy

16:32

РФ намагається скопіювати українські морські дрони: у ГУР заявили про новий план Кремля

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти