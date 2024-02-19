"У РФ достатньо сил просуватися далі": майор ЗСУ дав тривожний прогноз

Максим Жорін дав прогноз з приводу того, чи здатні російські окупанти на подальше просування.

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Максим Жорін оцінив сценарій розвитку подій / Колаж: Главред, Фото: t.me/MaksymZhorin, mil.ru

Заступник командира 3-ї штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін прокоментував ситуацію з приводу виходу підрозділів Збройних сил України з Авдіївки Донецької області.

"На той момент, коли ми прибули вже безпосередньо сюди, то тоді вже було зрозуміло і очевидно, що сили, м'яко кажучи, зовсім не рівні, що оборона цього міста буде дуже складним і нереальним процесом", - наголосив він в інтерв'ю Radio NV.

Військовий каже, що тих сил, які ворог накопичив і задіяв на місці прориву в Авдіївці, насправді вистачило б для того, щоб узяти не тільки Авдіївку, а ще кілька населених пунктів.

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Співрозмовник також дав прогноз щодо того, чи здатні російські окупанти на подальше просування.

"Я вважаю, що на даний момент у ворога ще є достатньо сил для того, щоб намагатися просуватися далі. Наразі і нам, і іншим підрозділам визначено рубежі оборони і виконання бойових завдань навколо населеного пункту Авдіївка. І ми це робимо, і з повним усвідомленням того, що в самому місті на даний момент залишається достатньо сил для того, щоб намагатися просуватися далі. І думаю, що ворог це і буде робити", - додав Жорін.

Ситуація в Авдіївці

Раніше повідомлялося, що окупанти РФ намагаються просунутися біля Авдіївки. Усі підрозділи в районі Авдіївки, які могли бути заблоковані, відведені на більш вигідні позиції, сказав представник ЗСУ Дмитро Лиховій.

Війська РФ захопили Авдіївку, оскільки використовували тактику авіаударів для просування своєї піхоти, вважають аналітики Інституту вивчення війни. Згідно з їхніми оцінками, подібні дії окупанти можуть застосувати й надалі на інших ділянках фронту.

Авдіївка далася росіянам "великою ціною" - вони втратили понад 47 тисяч своїх військових, розповів Олександр Тарнавський. За його словами, в Авдіївці було знищено резерви, які ворог міг застосувати на інших напрямках.

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