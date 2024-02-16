В ISW розповіли про плани наступу окупантів на Запоріжжя

ISW виявив ознаки того, що російське командування може розглядати захід Запорізької області та Херсонську область як єдину оперативну вісь.

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Окупанти планують захопити нові території / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, Міноборони РФ

У звіті Інституту вивчення війни ОСУВ "Таврія" повідомили, що російські війська скупчують велике угруповання сил, готуючись до відновлення наступу в Запорізькій області. Однак аналітики не бачать останніх індикаторів того, що окупанти мають намір найближчим часом відновити наступальні дії в західній частині області.

В ISW розповіли, що російське командування провело реорганізацію командних структур свого угруповання військ на півдні України. Український військовий оглядач Костянтин Машовець 15 лютого заявив, що командування ворога розформувало "Запорізьке" угруповання військ (неназване угруповання військ РФ, яке відповідало за захід Запорізької області принаймні від початку контрнаступу ЗСУ влітку 2023 року). За словами Машовця командування РФ передало частини 58-ї загальновійськової армії до угруповання військ "Дніпро" під командуванням ВДВ та командувача угруповання військ "Дніпро" генерал-полковника Михайла Теплинського.

Зазначається, що елементи 58-ї загальновійськової армії відповідали головним чином за укомплектування російських оборонних рубежів у західній частині Запорізькій області під час контрнаступу ЗСУ разом із частинами російських 7-ї та 76-ї дивізій ВДВ, і відтоді проводили обмежені контратаки в цьому районі.

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"ISW виявив ознаки того, що російське командування може розглядати захід Запорізької області та Херсонську область як єдину оперативну вісь, і підпорядкування 58-ї загальновійськової армії Угрупованню сил "Дніпро" може бути спробою привести існуючі командні структури на полі бою у відповідність із цим баченням", - оцінюють аналітики.

Машовець також повідомив, що російське командування перекинуло підрозділи 5, 35 і 36 Східного військового округу, які загалом відповідали за операції в Запорізькій області та у прикордонній зоні Донецько-Запорізької області поряд із підрозділами "ДНР" та різними іншими підрозділами РФ, від "Запорізького" угруповання військ до Східного угруповання військ.

Нагадаємо, що аналітики ISW оцінили ризик оточення Авдіївки окупантами. Війська РФ спочатку намагалися оперативно оточити українські сили в Авдіївці, але поступово перейшли до ведення бойових дій через населений пункт із розворотом.

Екс-командир "Айдару" Євген Дикий розповів, що доля Авдіївки вирішиться у найближчі 48 годин. Противник перекинув туди підрозділи спецпризначенців, які вміють професійно воювати у контактних боях в міській забудові.

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