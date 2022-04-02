США домовляються з союзниками про передачу Україні танків - New York Times

Танк, США / Reuters

Білий дім буде працювати з союзниками, щоб передати Україні танки радянського виробництва для зміцнення української оборони на Донбасі. Про це повідомляє авторитетне видання The New York Times з посиланням на американського чиновника.

Рішення виступити посередником у передачі танків радянського виробництва, якими вміють користуватися українські війська, прийнято у відповідь на запит президента України Володимира Зеленського, повідомив чиновник.

Чиновник сказав, що поставки почнуться незабаром, але відмовився повідомити, скільки танків буде відправлено або з яких країн вони прибудуть. За його словами, вони дозволять Україні наносити далекі артилерійські удари по російських об'єктах в Донбасі.

читайте такожСША озброюють Україну: доставлена частина зброї з пакету на $800 млн

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Міністерство оборони США готується передати Україні системи протиповітряної оборони радянського виробництва. Пентагон роками купував їх для таємних програм.

США відправляють українським Збройним силам частину свого запасу радянських систем ППО. Озброєнню, зокрема, зенітним ракетним комплексам "Оса", кілька десятиліть.