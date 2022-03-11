Ворог планує пройти до Придністров'я й оточити Одесу – мер

Ворог планує пройти до Придністров'я й оточити Одесу – Труханов/ УНИАН

Російські загарбники можуть спробувати оточити і потім захопити Одесу, перекинувши свої війська до Придністров'я.

Обласний центр уже формує стратегічні запаси. Про це розповів мер міста Геннадій Труханов під час брифінгу.

Він зазначив, що кораблі, які були недалеко від Одеси, передислокувалися в район окупованого Криму.

"Окреме угруповання агресора висунулося на Вознесенськ. Ми припускаємо, що в планах агресора взяти наше місто шляхом через Вознесенськ на Придністров'я, таким чином наше місто опиниться в оточенні. Також десантні кораблі Російської Федерації можуть оточити нас з боку моря", – зазначив Труханов.

За словами міського голови, у місті запасуться продовольством та ліками на випадок можливого оточення.

Раніше повідомлялося, що поблизу Одеси російські війська перегруповуються і готуються до можливого наступу.

Також раніше росіяни з моря завдали ракетний удар по Тузлі, Білгород-Дністровський район Одеської області.

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