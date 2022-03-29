"Окупанти свідомо знищують все живе": Зеленський назвав мету РФ в Україні

Володимир Зеленський/ Офіс президента

Російські загарбники мають за головну мету у війні проти України – знищити основу для нормального життя українців. Вони свідомо знищують все живе. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до парламенту Данії.

"Мета російських військ у цій війні – повністю знищити будь-яку основу для нормального життя українського народу. Окупанти свідомо роблять так, щоб від України нічого живого не залишилося. Тільки руїни, тільки біженці", – заявив Зеленський.

Він зазначив, що Росія за трохи більше, ніж місяць повномасштабного вторгнення на нашу землю застосувала проти України уже понад 1370 ракет. Скільки загалом засобів ураження російські війська уже використали проти українців на українській землі – просто неможливо порахувати, каже Зеленський.

Масштаби руйнувань в Україні внаслідок розв’язаної Росією війни президент нашої держави порівняв з Другою світовою війною.

"Можна сказати, що інтенсивність і жорстокість бойових дій, які ведуться проти нас, вийшли на рівень вищий, ніж це було під час Другої світової війни, найбільш руйнівної війни для Європи. Місяць бойових дій, а у нас вже не одне місто і не два, а цілий "чорний перелік" міст, які зруйновані вщент російськими бомбардуваннями. Ще у десятках міст, містечок, маленьких сіл частково спалені житлові райони, зруйнована інфраструктура", – зазначає глава Української держави.

Нагадаємо, під Харковом українські захисники ліквідували командира російської 200-ї окремої мотострілецької бригади – полковника Дениса Курила. Загалом ЗСУ знищили дві батальйонно-тактичні групи цієї бригади – окупанти втратили 1500 чоловік особового складу.

Нагадаємо, український генерал Микола Маломуж зазначив, що війна Росії проти України може закінчитися вже на початку травня цього року. Перелому у війні варто чекати упродовж 7-10 днів. Але це ще залежатиме від дій української армії.

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