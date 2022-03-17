Маріуполь знищений бомбами агресорів на 80-90% - заступник мера міста

Руїни будинку в Маріуполі / Маріупольська міськрада

Заступник мера Маріуполя Сергій Орлов вважає, що місто в даний час зруйноване на 80-90%, а кількість загиблих мирних жителів, за найскромнішими підрахунками, становить не менше 2358 осіб. Про це заявив заступник Маріупольського мера Сергій Орлов в інтерв'ю порталу Forbes.

Але, за словами чиновника, багато людей ще поховані під завалами, тому кількість загиблих може бути значно вищою.

"Я вважаю, що 80-90% Маріуполя розбомблено. Немає жодної будівлі без пошкоджень. Або зруйновані, або пошкоджені", ‒ говорить Орлов.

Заступник мера додав, що жертв війни ховають прямо в братських могилах. Близько 70% загиблих вдалося ідентифікувати - влада намагається вести облік (у кого є документи, то дані про загибель таких людей заносять в журнали).

У той же час, каже Орлов, є ще безліч людей під завалами, тому кількість загиблих "сміливо можна помножити на 1,5-2".

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Нагадаємо, 16 березня російська авіація скинула бомбу на драматичний театр у місті Маріуполь.

У той момент в будівлі знаходилися сотні місцевих жителів, повідомляє в Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.

"16 березня російська авіація скинула потужну бомбу на приміщення драматичного театру в Маріуполі. Будівля театру була місцем притулку для сотень маріупольців, які втратили свої будинки в результаті бомбардування і обстрілів міста з боку російської армії", - йдеться в заяві МЗС.

В результаті авіаудару була зруйнована частина будівлі, а багато людей опинилися під завалами. Кількість постраждалих поки неможливо потонути через постійні обстріли.