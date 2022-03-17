Агресори знали, що скидають бомби на дітей: з'явилося супутникове фото драмтеатру в Маріуполі

Знищений Драмтеатр в Маріуполі / Маріупольська міськрада

Американська компанія Maxar Technologies виклала в Мережу супутникові фотографії з Маріуполя, які були зроблені 14 березня. На них видно, що з двох сторін будівлі драматичного театру на асфальті фарбою написано великими літерами: "Діти". І саме на цю будівлю 16 березня російські окупанти скинули надпотужну бомбу.

За даними джерела оглядача в обложеному Маріуполі, більшість з тих, хто ховався в бомбосховищі під театром – жінки з дітьми.

"Ця будівля служила притулком, про це знали всі", – додало джерело.

За попередньою версією подій, в момент авіаудару окупантів там перебували близько 1,5 тисяч осіб. Тобто російські окупанти прекрасно знали про такий стан речей, але все одно вдарили по Драмтеатру. Залишки будівлі і прилегла площа продовжує обстрілюватися російськими військовими, а тому рятувальники не можуть з'ясувати, скільки саме людей загинули і надати допомогу постраждалим.

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Нагадаємо, 16 березня російська авіація скинула бомбу на драматичний театр у місті Маріуполь.

У той момент в будівлі знаходилися сотні місцевих жителів, повідомляє в Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.

"16 березня російська авіація скинула потужну бомбу на приміщення драматичного театру в Маріуполі. Будівля театру була місцем притулку для сотень маріупольців, які втратили свої будинки в результаті бомбардування і обстрілів міста з боку російської армії", - йдеться в заяві МЗС.

В результаті авіаудару була зруйнована частина будівлі, а багато людей опинилися під завалами. Кількість постраждалих поки неможливо потонути через постійні обстріли.