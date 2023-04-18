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Відвідав передові позиції: Зеленський прибув у Авдіївку

Ангеліна Підвисоцька
18 квітня 2023, 15:23 оновлено 18 квітня, 15:46
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Володимир Зеленський вручив державні нагороди українським захисникам, які воюють у Авдіївці.
Владимир Зеленский в Авдеевке
Володимир Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ у Авдіївці / Колаж фото Офіс президента

Російські окупанти намагаються захопити Авдіївку Донецької області. Вони щодня обстрілюють місто з різного типу зброї. Саме туди для оцінки оперативно-тактичної ситуації прибув президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє Офіс президента.

Він відвідав передові позиції українських захисників та особисто заслухав доповідь командувача ОТУ "Донецьк" щодо ситуації на фронті.

Зеленський поспілкувався з військовими та вшанував загиблих хвилиною мовчання.

відео дня

"Маю честь сьогодні бути тут, подякувати вам за службу, за те, що бороните нашу землю, Україну, наші сім’ї. Вітаю вас зі святами, з Великоднем, і бажаю вам лише перемоги – того, чого бажаю кожному українцю, що дуже важливо для нас усіх. Бажаю здоров’я всім вам і вашим сім’ям та щиро вдячний від кожного українця за той великий шлях, який ви проходите щоденно", – сказав президент.

Авдеевка
Володимир Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ у Авдіївці / скріншот з відео

Він вручив українським захисника державні нагороди: ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, ордени "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів. Військові у відповідь подарували Зеленському військовий коїн, шеврон та дошку із символікою 110-ї окремої механізованої бригади.

  • Володимир Зеленський відвідав Авдіївку
    Володимир Зеленський відвідав Авдіївку Офіс президента України
  • Володимир Зеленський відвідав Авдіївку
    Володимир Зеленський відвідав Авдіївку Офіс президента України
  • Володимир Зеленський відвідав Авдіївку
    Володимир Зеленський відвідав Авдіївку Офіс президента України
  • Володимир Зеленський відвідав Авдіївку
    Володимир Зеленський відвідав Авдіївку Офіс президента України
  • Володимир Зеленський відвідав Авдіївку
    Володимир Зеленський відвідав Авдіївку Офіс президента України
  • Володимир Зеленський відвідав Авдіївку
    Володимир Зеленський відвідав Авдіївку Офіс президента України
  • Володимир Зеленський відвідав Авдіївку
    Володимир Зеленський відвідав Авдіївку Офіс президента України
  • Володимир Зеленський відвідав Авдіївку
    Володимир Зеленський відвідав Авдіївку Офіс президента України
  • Володимир Зеленський відвідав Авдіївку
    Володимир Зеленський відвідав Авдіївку Офіс президента України
  • Володимир Зеленський відвідав Авдіївку
    Володимир Зеленський відвідав Авдіївку Офіс президента України
  • Володимир Зеленський відвідав Авдіївку
    Володимир Зеленський відвідав Авдіївку Офіс президента України
  • Володимир Зеленський відвідав Авдіївку
    Володимир Зеленський відвідав Авдіївку Офіс президента України
  • Володимир Зеленський відвідав Авдіївку
    Володимир Зеленський відвідав Авдіївку Офіс президента України
  • Володимир Зеленський відвідав Авдіївку
    Володимир Зеленський відвідав Авдіївку Офіс президента України
  • Володимир Зеленський відвідав Авдіївку
    Володимир Зеленський відвідав Авдіївку Офіс президента України

Ситуація в Авдіївці

Раніше військовий експерт Олег Жданов зазначав, що російські окупанти можуть перекинути основні сили до міста Авдіївка на Донеччині. Цей напрямок може стати ще гарячішим, ніж Бахмут. Експерт зазначає, що російські загарбники можуть переключитися на захоплення Авдіївки, тому що їм уже багато місяців підряд не вдається захопити Бахмут.

Також Жданов зазначає, що шанси захопити Авдіївку у Росії набагато менше, ніж шанси взяти Бахмут. За його словами, Україна "зробила висновки" після Бахмута, тому у випадку з Авдіївкою місто закрили відразу. Звідти евакуюють цивільних разом з міськими службами і готуються до оборони.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що армія країни-агресора РФ веде наступ одночасно на чотирьох напрямках, але переважно успіху не має. Ворог не може захопити Бахмут, а також намагається оточити Авдіївку. За її словами, ситуація на сході в районах ведення оборонної операції "залишається досить складною".

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