"Зеленський був у напівоточенні": аналітики встановили точне місце перебування президента в Авдіївці

Володимир Зеленський знаходився за 3 кілометра від лінії фронту.

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Зеленський був у Авдіївці в 3 кілометрах від лінії фронту / Колаж фото Офіса президента

Президент України Володимир Зеленський відвідав Авдіївку Донецької області. Це місто щодня намагаються знищити російські окупанти. Та слід зазначити, що під час свого візиту Зеленський був всього за 3 кілометри від лінії фронту. Про це повідомляють OSINT-аналітики проекту GeoConfirmed.

Вони акцентували увагу на тому, що президент України фактично перебував у напівоточенні.

Аналітикам вдалося встановити точне місце перебування Володимира Зеленського. Вони звернули увагу на фрагменти будівель та електроопори, які були зафіксовані на опублікованих світлинах.

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Зеленський був у Авдіївці в 3 кілометрах від лінії фронту / GeoConfirmed

Зеленський був у Авдіївці в 3 кілометрах від лінії фронту / GeoConfirmed

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції Авдіївки 18 квітня. Там він зустрівся з українськими військовими та вручив їм держані нагороди.

Ситуація в Авдіївці

Раніше військовий експерт Олег Жданов зазначав, що російські окупанти можуть перекинути основні сили до міста Авдіївка на Донеччині. Цей напрямок може стати ще гарячішим, ніж Бахмут. Експерт зазначає, що російські загарбники можуть переключитися на захоплення Авдіївки, тому що їм уже багато місяців підряд не вдається захопити Бахмут.

Також Жданов зазначає, що шанси захопити Авдіївку у Росії набагато менше, ніж шанси взяти Бахмут. За його словами, Україна "зробила висновки" після Бахмута, тому у випадку з Авдіївкою місто закрили відразу. Звідти евакуюють цивільних разом з міськими службами і готуються до оборони.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що армія країни-агресора РФ веде наступ одночасно на чотирьох напрямках, але переважно успіху не має. Ворог не може захопити Бахмут, а також намагається оточити Авдіївку. За її словами, ситуація на сході в районах ведення оборонної операції "залишається досить складною".

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