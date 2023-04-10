Гуркотіло і вибухало: біля Авдіївки ЗСУ знищили систему ППО і Мі-24 РФ

У боях на Донбасі, на Авдіївському напрямку, українські військові знищили ворожий вертоліт Мі-24.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.
"Сьогодні військовослужбовці нашої бригади знищили ворожий вертоліт Мі-24. Ворог не припиняє спроби наступальних дій на Авдіївському напрямку, проте отримує гідну відсіч, великі втрати в живій силі і знищену техніку", — сказано в повідомленні бригади Збройних сил України.
Крім того, в Мережі також опубліковано відео пожежі в районі Авдіївки, після попадання дрона ЗСУ по системі ППО РФ.
Зазначається, що удар по ворогу було завдано в районі селища Пантелеймонівка.
Нагадаємо, раніше підрозділами протиповітряної оборони був збитий ворожий вертоліт Ка-52, крилата ракета і БПЛА типу "Орлан-10".
Збройні Сили України знищили два ворожих вертольоти вогневої підтримки Ка-52.
Про це уточнили в прес-центрі угруповання Об'єднаних сил ЗСУ.
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