Гуркотіло і вибухало: біля Авдіївки ЗСУ знищили систему ППО і Мі-24 РФ

Військовослужбовці 110-ї бригади знищили ворожий вертоліт Мі-24.

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ЗСУ знищили вертоліт Мі-24 окупантів РФ / dshv.mil.gov.ua

У боях на Донбасі, на Авдіївському напрямку, українські військові знищили ворожий вертоліт Мі-24.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

"Сьогодні військовослужбовці нашої бригади знищили ворожий вертоліт Мі-24. Ворог не припиняє спроби наступальних дій на Авдіївському напрямку, проте отримує гідну відсіч, великі втрати в живій силі і знищену техніку", — сказано в повідомленні бригади Збройних сил України.

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Крім того, в Мережі також опубліковано відео пожежі в районі Авдіївки, після попадання дрона ЗСУ по системі ППО РФ.

Зазначається, що удар по ворогу було завдано в районі селища Пантелеймонівка.

Біля Авдіївки знищено комплекс ППО РФ / скріншот

Нагадаємо, раніше підрозділами протиповітряної оборони був збитий ворожий вертоліт Ка-52, крилата ракета і БПЛА типу "Орлан-10".

Збройні Сили України знищили два ворожих вертольоти вогневої підтримки Ка-52.

Про це уточнили в прес-центрі угруповання Об'єднаних сил ЗСУ.

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