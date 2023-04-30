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Окупанти РФ на Луганщині втрачають до 70 військових на день: "МДБ" наполягає на кремації загиблих

Андрій Ганчук
30 квітня 2023, 20:26 оновлено 30 квітня, 20:32
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До захопленого агресором Росією Луганську прибули лікарі з Московської області, оскільки в місцевих лікарнях не справляються зі зростаючою кількістю поранених.
ЗСУ, війська РФ
Окупанти Росії в боях з ЗСУ несуть великі втрати / Колаж 36-я ОМБП, УНІАН

Окупаційний війська Росії в Луганській області втрачають загиблими до 70 військових на день. Так зване "міністерство державної безпеки", щоб приховати втрати від місцевого населення, наполягає на кремації загиблих замість поховання. У захоплений Луганськ прибули лікарі з Московської області, оскільки місцеві лікарні не справляються зі зростаючою кількістю поранених. Про це заявили в Генеральному штабі Збройних сил України.

У зведенні Генштабу йдеться про те, що російська армія в Луганській області безповоротно втрачає до 70 загиблих в день.

"Останнім часом безповоротні втрати з примусово мобілізованих в армію РФ жителів Луганська і його околиць становлять близько 70 осіб на день", - зазначено в повідомленні.

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За даними Генерального штабу, щоб не допустити прояву невдоволення серед місцевих жителів, ритуальним службам рекомендують встановлювати чисельність присутніх на похоронних процесіях до 6 осіб.

Так, щоб запобігти проявам невдоволення серед населення, ритуальним службам рекомендовано коригувати чисельність присутніх на похоронних процесіях до 6 осіб.

"У цьому контексті, так зване "МДБ" наполягає саме на кремації загиблих на противагу похованню", - додали в ЗСУ.

До Луганська прибули лікарі з Москви

Крім того, до окупованого РФ Луганська привезли лікарів з Московської області. Рішення пов'язане з тим, що кількість поранених зростає, а місцеві лікарні вже не справляються.

"Місцевим лікарням тимчасово окупованого Луганська все важче впоратися зі зростаючою кількістю поранених", - розповіли в Генштабі.

Згідно з інформацією ЗСУ, з Московської області приїхали хірурги.

"Офіційна мета приїзду - обмін досвідом і допомога медичним закладам Луганська", - підкреслили в Генштабі ЗСУ.

Бої на Донбасі

В Інституті вивчення війни раніше заявили, що сили оборони України просунулися в західній частині Донецької області - зокрема, на південний захід від Павлівки, в 3 км на південний захід від Вугледара. Окупанти підтягнули на ділянку фронту термобаричні артилерійські системи ТОС-1А, проте навряд чи це забезпечить їм перевагу.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський сказав, що українські війська продовжують обороняти Бахмут і утримувати стратегічні рубежі на Бахмутському напрямку. Знищується кадровий і наступальний потенціал російських окупантів.

Ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив, що його бойовики мають дефіцит боєприпасів. За його словами, якщо в окупантів не буде снарядів, бойовики можуть вийти з Бахмута.

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Війна Росії проти України:

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