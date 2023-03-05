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"Безжально вирвали серце": у Запоріжжі російська ракета вбила всю сім'ю і 8-місячну дівчинку

5 березня 2023, 17:08
Родичі загиблих два дні чекали під під'їздом і молилися з надією, що рятувальники знайдуть сім'ю живою.
загиблі в Запоріжжі
Російська ракета вбила подружжя і 8-місячну дівчинку / Колаж фото ДСНС, Instagram

Російські окупанти в ніч на 2 березня безжально обстріляли Запоріжжя ракетами. Одна з них потрапила прямо в житловий будинок. Під завалами в повністю зруйнованій квартирі опинилася 8-місячна дівчинка Емілія та її батьки. Про це повідомила хрещена мама Анна.

Жінка розповіла про неймовірний біль втрати і повідомила, що вона разом з батьками подружжя весь час простояла під зруйнованим будинком і чекала, коли ж рятувальники звільнять сім'ю. Надія Анни не згасала два дні. Все обірвалося, коли рятувальники винесли тіла її кумів і маленької Емілії, вони не вижили.

"Біль, просто біль, безжально вирвали серце, розбили і покалічили душу.. Тисячу слів, за що? Я чекала 2 дні біля під'їзду, молилася і вірила, що вас знайдуть живими, чому так. Вічна пам'ять і рана на все життя. Легких хмар тобі моя маленька і назавжди для мене усміхнена дівчинка, вибач, що не зберегли", — написала Анна.

відео дня
загиблі в Запоріжжі
Російська ракета вбила подружжя і 8-місячну дівчинку / Колаж фото Instagram

За даними Хортицької варти, загиблих звали Ілля та Каміла Фурники. Вони довго прожили на заході країни, але самі були родом з села Вербове. Варто відзначити, що зараз цей населений пункт знаходиться в окупації. У Запоріжжя подружжя повернулося всього кілька днів тому.

"Горе батьків, які дві доби провели біля руїн будинку, сподіваючись на диво, важко уявити. Виїхавши з окупованого рідного села Вербове, родина деякий час проживала на заході України. Кілька днів тому повернулися в м. Запоріжжя. Смертоносний шматок металу і чиясь примха здатні тільки руйнувати, знищувати", - йдеться в повідомленні.

Удар ракетою по 5-поверхівці в Запоріжжі

Вночі 2 березня російські окупанти завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок цього був практично повністю зруйнований 5-поверховий будинок. За попередніми даними, окупанти вдарили по житловому будинку із ЗРК С-300.

У ДСНС повідомляли, що в Запоріжжі в рнаслідок ракетного удару зруйновано поверхи з першого по п'ятий 5-поверхового житлового будинку в межах одного під'їзду.

Одну з вцілілих мешканок будинку – Катерину Мельник – знайшли заблокованою серед уламків зруйнованого житла. Вона тримала на руках свого кота і чекала порятунку. Тепер Катерина залишилася без квартири та без речей.

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