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"Заблукали і прийшли тепленькими": ЗСУ суттєво поповнили обмінний фонд новою партією окупантів

28 грудня 2022, 19:22
Російські загарбники заблукали і самі прийшли просто до рук українських бійців.
российская армия, российские военные, российские оккупанты
ЗСУ захопили в полон групу окупантів біля Кремінної / ua.depositphotos.com

Українські захисники продовжують поповнювати обмінний фонд російськими загарбниками. Так, чергова партія окупантів була захоплена в полон неподалік від Кремінної у Луганській області.

Як повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України в Telegram, загарбники заблукали і самі прийшли просто до рук українських бійців.

"Окупанти заблукали і прийшли тепленькими прямо до рук наших воїнів біля Кремінної. Ще й зброю принесли", - йдеться у повідомленні.

Українські захисники також показали відео з "уловом". На опублікованих кадрах видно щонайменше чотирьох російських загарбників, які здалися в полон із озброєнням та бойовим екіпіруванням.

Як повідомляв Главред, раніше ЗСУ захопили у полон російського окупанта, який думав, що воює з Польщею в Україні. Як виявилося, загарбник не побачив жодного поляка в Україні і навіть не усвідомлює, що Польща знаходиться дуже далеко від лінії фронту.

Також повідомлялося, що в український полон потрапив російський окупант, який п'ять разів намагався втекти з армії РФ, але його знаходили і повертали назад. Загарбник залишився живий завдяки тому, що здав зброю і здався у полон. Росіянина мобілізирвали і намагалися відправити на "м'ясо".

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