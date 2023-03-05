Машину розірвало навпіл: ракета РФ вбила фермера з дружиною на Харківщині

За попередніми даними, в автомобіль поцілила протитанкова керована ракета. Від машини лишилися лише згорані уламки.

Ракета РФ вбила фермера з дружиною на Харківщині/ Харківська обласна прокуратура

Російські окупанти у неділю, 5 березня, вбили на Харківщині ракетою подружжя, яке їхало у своєму автомобілі.

Чоловік з дружиною перебували в авто якраз тоді, коли загарбники почали артилерійський обстріл села Бударки у Вовчанській громаді під Чугуєвом. Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

У прокуратурі опублікували фото залишків автомобіля. Подружжя загинуло на місці після влучання ракети у їхнє авто.

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Як повідомляє "Суспільне" із посиланням на джерела в правоохоронних органах, за попередньою інформацією, у машину поцілила протитанкова керована ракета. Через це транспортний засіб розірвало навпіл.

Загиблі чоловік та дружина були мешканцями села Бударки. Чоловік був фермером.

У прокуратурі повідомили, що була порушена кримінальна справа за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством). Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Удар ракетою по 5-поверхівці в Запоріжжі

Раніше повідомлялося, що російські окупанти в ніч на 2 березня безжально обстріляли Запоріжжя ракетами. Одна з них потрапила прямо в житловий будинок. Під завалами в повністю зруйнованій квартирі загинула 8-місячна дівчинка Емілія та її батьки.

У ДСНС повідомляли, що в Запоріжжі внаслідок ракетного удару зруйновано поверхи з першого по п'ятий 5-поверхового житлового будинку в межах одного під'їзду. 5 березня розбір завалів було завершено, згідно з останніми даними загинули 13 людей.

Одну з вцілілих мешканок будинку у Запоріжжі – Катерину Мельник – знайшли заблокованою серед уламків зруйнованого житла. Вона тримала на руках свого кота і чекала порятунку. Тепер Катерина залишилася без квартири та без речей.

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