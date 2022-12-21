Окупант 5 разів намагався втекти з армії РФ: у полон захисникам України здався запеклий дезертир

Росіянина мобілізували і хотіли відправити на "м'ясо". Він неодноразово здавав зброю та відмовлявся воювати. Але його ловили і знову відправляли на війну.

Росіянин потрапив у полон до українських сил оборони і залишився живий / Скріншот відео СБУ

В український полон потрапив російський окупант, який п'ять разів намагався втекти з армії РФ, але його знаходили і повертали назад. Загарбник залишився живий завдяки тому, що здав зброю і здався у полон.

Як повідомляє пресслужба СБУ, росіянина мобілізирвали і намагалися відправити на "м'ясо".

"Скільки разів мене намагалися відправити на "передок", так я, усвідомлюючи, що там... тікав. 5 разів мене знаходили і повертали назад", – розповів бранець співробітникам Служби безпеки України.

Зрештою, він потрапив у полон до українських сил оборони і залишився живий.

"Він і його товариші по службі так бояться ЗСУ, що після першого ж бою всі 135 новобранців з його полку здали зброю та відмовилися воювати. Втім, коли зрозуміли, що російське командування їх просто так не відпустить, намагалися втекти зі своїх підрозділів", – додали в СБУ.

СБУ закликала російських загарбників звертатися на" гарячу лінію " +380936886888, щоб здатися в полон. Там можна отримати докладну інструкцію щодо того, як залишитися в живих.

Як повідомляв Главред, раніше ЗСУ захопили у полон російського окупанта, який думав, що воює з Польщею в Україні.

Також Збройні Сили України взяли в полон російського окупанта з перебитими ногами. Загарбник ховався під ліжком в одному зі зруйнованих будинків.

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