Окупанти просунулися біля Бахмута і підійшли до Часового Яру - ISW

Російські окупанти просунулися на захід від Бахмута Донецької області. Армія РФ почала перекидати техніку та особовий склад уздовж наземних ліній зв'язку через Кадіївку, Первомайськ і Попасну, які пролягають через трасу Луганськ - Бахмут. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 27 березня.

У звіті йдеться, що, за даними військових блогерів країни-агресора, окупанти нібито просунулися на 1,15 кілометра в глибину і 1,86 кілометра завширшки біля залізниці та шосе Хромове - Часів Яр. Нібито підрозділи 98-ї дивізії повітряно-десантних військ наступають біля Іванівського та перебувають у межах 500 метрів від Часів Яру. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив 24 березня про захоплення Іванівського російським 102 мотострілецьким полком, однак аналітики не спостерігали візуальних доказів цього.

Позиційні бої тривали біля Веселого, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки, Шумів і Південного. Український військовий оглядач зазначив, що росіяни активізували перекидання військової техніки та особового складу вздовж наземних ліній зв'язку через Кадіївку, Первомайськ і Попасну.

"Кадіївка, Первомайськ і Попасна пролягають вздовж траси Луганськ - Бахмут, яка пролягає безпосередньо з російського тилу в окупованій Луганській області до Бахмута", - повідомили аналітики.

У звіті Генштабу ЗСУ вранці 28 березня йдеться про те, що на Бахмутському напрямку Силам оборони вдалося відбити 4 атаки ворога в районі населених пунктів Іванівське та Андріївка Донецької області.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.