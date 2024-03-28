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Окупанти просунулися біля Бахмута і підійшли до Часового Яру - ISW

Анна Ярославська
28 березня 2024, 08:14
За даними блогерів РФ, окупанти нібито просунулися на 1,15 кілометра в глибину і 1,86 кілометра завширшки біля залізниці та шосе Хромове-Часів Яр.
Війна в Україні карта, Часів Яр, армія рф
ЗС РФ підійшли до Часового Яру - ISW / Колаж: Главред, фото: МО рф, deepstatemap

Російські окупанти просунулися на захід від Бахмута Донецької області. Армія РФ почала перекидати техніку та особовий склад уздовж наземних ліній зв'язку через Кадіївку, Первомайськ і Попасну, які пролягають через трасу Луганськ - Бахмут. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 27 березня.

У звіті йдеться, що, за даними військових блогерів країни-агресора, окупанти нібито просунулися на 1,15 кілометра в глибину і 1,86 кілометра завширшки біля залізниці та шосе Хромове - Часів Яр. Нібито підрозділи 98-ї дивізії повітряно-десантних військ наступають біля Іванівського та перебувають у межах 500 метрів від Часів Яру. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив 24 березня про захоплення Іванівського російським 102 мотострілецьким полком, однак аналітики не спостерігали візуальних доказів цього.

Війна в Україні - карта
Війна в Україні - карта / deepstatemap

Позиційні бої тривали біля Веселого, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки, Шумів і Південного. Український військовий оглядач зазначив, що росіяни активізували перекидання військової техніки та особового складу вздовж наземних ліній зв'язку через Кадіївку, Первомайськ і Попасну.

відео дня

"Кадіївка, Первомайськ і Попасна пролягають вздовж траси Луганськ - Бахмут, яка пролягає безпосередньо з російського тилу в окупованій Луганській області до Бахмута", - повідомили аналітики.

У звіті Генштабу ЗСУ вранці 28 березня йдеться про те, що на Бахмутському напрямку Силам оборони вдалося відбити 4 атаки ворога в районі населених пунктів Іванівське та Андріївка Донецької області.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Що відбувається біля Часового Яру і чому він важливий

Сержант батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Олесь Маляревич заявив: якщо окупантам вдасться захопити місто Часів Яр, то під загрозою обстрілів опиниться низка міст у Донецькій області.

За його словами, Часів Яр є стратегічно важливою висотою, тож у разі захоплення росіянами цього населеного пункту, такі міста як Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка опиняться під загрозою. Крім того, ворог зможе завдавати прямі артилерійські удари по цих містах.

Війна в Україні - останні новини сьогодні

Росіяни проводять активну наступальну операцію на Бахмутському напрямку. Метою ворога є захоплення міста Часів Яр і подальше просування в бік Костянтинівки. Про це розповів керівник пресслужби 26 артилерійської бригади Збройних сил України Олег Калашников.

Сили оборони України повернули певні позиції в Синьківці Харківської області. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни за 26 березня. Згідно з геолокаційними кадрами, українські та російські військові просунулися вздовж лінії Куп'янськ - Кремінна на тлі триваючих боїв.

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