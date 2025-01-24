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Окупанти планують іти на Харків: Жорін розповів про ситуацію в області

Сергій Кущ
24 січня 2025, 20:09
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Росіяни намагаються вражати будь-який об'єкт, який потрапляє в поле зору, а також роблять засідки на логістиці.
Жорин назвал цели оккупантов на Харьковщине
Жорін назвав цілі окупантів на Харківщині / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

  • Чого хочуть домогтися росіяни на Харківщині
  • Як йдуть справи в області

Російські окупанти не припиняють штурми в Харківській області. Вони хочуть створити плацдарм для подальшого наступу в напрямку Харкова.

Як повідомив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максима Жоріна Telegram, наразі пріоритетний напрямок для ворога на Харківщині - прорив до річки Оскіл через Борову.

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Жорін також зазначив, що мета окупантів - створити плацдарм для подальшого наступу в напрямку Харкова.

"Треба розуміти, що противник дуже активно масштабує безпілотні підрозділи. Наш підрозділ уперше зіткнувся аж із такою концентрацією безпілотних підрозділів, які гарно працюють і на оптоволокні, і зі скиданнями, і мають FPV та "Мавіки" для скидань просто в необмеженій кількості", - зазначив Жорін.

Він розповів, що росіяни намагаються вражати будь-який об'єкт, який потрапляє в поле зору, а також роблять засідки на логістиці.

"Звісно, ми шукаємо способи боротьби і маємо певні успіхи - однак ситуація на напрямку наразі досить складна", - додав заступник командира бригади.

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, на північному заході Торецька українським захисникам вдалося повернути раніше втрачені позиції на вулиці Григорія Сковороди.

Директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло повідомив, що на окупованих територіях, зокрема Херсонщини та Запоріжжя, росіяни продовжують накопичувати сили.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що армія країни-агресора Росії продовжує безперервні штурми на Донеччині та зазнає рекордних втрат.

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Хто такий Максим Жорін

Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 року, взяв участь у формуванні київського добровольчого загону ТрО "Азов - Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов - Київ", а згодом - Окремого полку спеціального призначення ЗСУ, що пізніше перейшов до лав ССО.

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