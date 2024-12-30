Рекордні втрати РФ в Донецькій області: Сирський назвав цифри

Мета ЗСУ - максимальне знищення ворога на цьому напрямку.

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Бої в Донецькій області / колаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFofUkraine, Міноборони РФ

Головне із заяви головнокомандувача ЗСУ:

РФ проводить постійні штурми у Донецькій області

Ворог щодня втрачає близько 1700 одиниць живої сили

Армія країни-агресора Росії продовжує безперервні штурми у Донецькій області та зазнає рекордних втрат. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За його словами, за останній тиждень ворог щодня втрачає близько 1700 одиниць живої сили.

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"Працював у частинах і підрозділах, які ведуть оборонну операцію на Донеччині. Ці напрямки залишаються найгарячішими. Ворог продовжує здійснювати безперервні м'ясні штурми, зазнаючи рекордних втрат. Так, останнім тижнем, загарбники щодня втрачають близько 1700 осіб убитими та пораненими, а загалом цього року ця цифра становить уже 427 тисяч", - наголосив він.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що з командирами підрозділів було опрацьовано заходи для:

підвищення ефективності вогневого ураження противника;

надійного утримання рубежів та позицій;

забезпечення безперебійного постачання боєприпасів й дронів;

посилення підрозділів, які здійснюють оборону на передньому краю.

Крім того, Сирський розповів, що було приділено увагу забезпеченню медичних підрозділів усім необхідним та організації ефективної евакуації поранених військових.

"Наша мета на цьому напрямку - максимальне знищення ворога та його резервів. Продовжуємо бити окупанта без зупинки", - підсумував головком.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, українські та російські війська нещодавно просунулися в Торецьку. Геолокаційні кадри вказують на те, що українські війська нещодавно відвоювали позиції в центральній та північній частині міста.

Полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що армія країни-агресора Росії прагне захопити залізничну станцію Куп'янськ-Вузловий з метою подальшого наступу з півночі на міста Слов'янськ і Краматорськ.

Крім того, видання The Associated Press повідомляє, що росіяни стягнули на Курщину понад 50 тисяч військових, зокрема і з Північної Кореї, що дало змогу РФ витіснити ЗСУ з 40% із 984 кв. кілометрів зайнятої раніше українцями території Курської області.

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Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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