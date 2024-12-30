РФ накопичує сили для прориву: які загрози з'явились для Херсона й Запоріжжя

На Херсонському напрямку росіяни раніше накопичили близько 300 човнів - Дмитро Жмайло розкрив загрози.

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Яка ситуація на Херсонщині / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, instagram.com/libkos

Ключові тези Жмайла:

На окупованих територіях проходить накопичення війська РФ

Росіяни намагаються захопити острови у гирлі Дніпра

Директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло повідомив, що на окупованих територіях, зокрема Херсонщини та Запоріжжя, росіяни продовжують накопичувати сили.

"Туди навіть заходили підрозділи Росгвардії, які проводять фільтраційні заходи, зокрема, в населеному пункті Олешки. Вони шукають українських диверсантів і постійно намагаються здійснювати накопичення сил. На окупованих територіях також проходить часткове злагодження військ перед відправкою в зону бойових дій. На Херсонському напрямку росіяни раніше накопичили близько 300 човнів, очевидно, готуючись до можливих форсувальних операцій. Однак сил для стрімкої атаки і швидкого заходу в місто Херсон у них немає, оскільки там працює наша артилерія. Багато блогерів повідомляли, що частину цих човнів окупанти самі знищили, не бажаючи йти на вірну смерть", - повідомив він в ефірі "Еспресо".

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Росіяни намагатимуться захоплювати острови у гирлі Дніпра, щоб розміщувати там свої спостережні пункти та операторів FPV-дронів, які полюють на цивільних мешканців. Те саме стосується і Запорізького напрямку, каже Жмайло.

"Росіяни постійно намагатимуться покращувати своє тактичне положення, щоб тримати нашу лінію бойового зіткнення в напрузі і не дозволяти нам перекидати резерви. Перші два міста, які стоять у них на шляху, це Оріхів і Гуляйполе, які вони хочуть опанувати для створення зручних плацдармів. Але сил для стрімкого прориву міст у росіян точно немає. Вони постійно штурмують ці напрямки, але використовують мало техніки, оскільки основні сили зосереджені на Покровсько-Курахівському і Куп'янсько-Лиманському напрямках. Там вони намагаються штурмувати малими групами і застосовувати техніку для вогню із закритих позицій", - резюмував військовий експерт.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що військові розкрили про ситуацію на фронті та попередили, що Росія може готувати наступ на Запоріжжя. Владислав Волошин повідомив, що російська армія переміщає на передові позиції на півдні Запорізької області підготовлені штурмові групи.

У ЗСУ заявили про великі втрати після того, як росіяни спробували висадитися на острів під Херсоном. За минулу добу армія РФ продовжувала намагання висадитися на острів Козацький. Волошин повідомив, що ворог успіху не зазнав, висадитися не зміг, поніс втрати в техніці.

РФ хоче захопити плацдарм на правому березі, щоб почати штурм Херсона. Стало відомо, що на Придніпровському напрямку щодня фіксують по п'ять-сім штурмів російських окупантів, які вони здійснюють малими піхотними групами - розвідують обстановку.

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