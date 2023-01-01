У Хмельницькому померла 22-річна дівчина, яка була поранена під час атаки РФ

Постраждалу забрали до лікарні у дуже важкому стані, врятувати її не вдалося.

Ракетний удар по Хмельницькому/ ДСНС України у Хмельницькій області, ua.depositphotos.com

22-річна дівчина, яка постраждала під час атаки російських окупантів на Хмельницький у суботу, 31 грудня, померла у лікарні.

Її госпіталізували у важкому стані одразу після атаки, але врятувати поранену дівчину не вдалося. Про її загибель повідомила у Facebook голова правління Благодійного фонду у "Мій ДОНОР/ Хмельницький" Анастасія Козак, яка допомагала організувати збір донорської крові для постраждалої.

"Оксана не вижила. Світла їй пам’ять. Хто планував донацію, не скасовуйте по можливості. Резус-негативна кров завжди дефіцитна. Направляйте просто в банк крові. Буде ваш невеличкий добрий вчинок в пам’ять про Оксану", – написала вона.

Смерть дівчини підтвердив також голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"Дівчина (22 роки), яка у вкрай важкому стані вчора була госпіталізована до лікарні після обстрілів нашого міста, померла від отриманих травм. Співчуття рідним та близьким!", – написав він у Telegram.

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Як розповів мер міста Олександр Симчишин, стан решти постраждалих від терористичноі атаки стабільний.

Масована ракетна атака РФ

Нагадаємо, в Україні в суботу, 31 грудня, під час повітряної тривоги прокотилася низка вибухів у різних областях. Країна-агресорка Росія масово запустила по Україні ракети. У багатьох містах енергетики вимкнули світло, щоб зменшити рівень шкоди. Були "прильоти" у Києві, Хмельницькому, Миколаєві та Запоріжжі.

У Києві внаслідок ракетної атаки уже відомо про одного загиблого і 13 постраждалих. "Прильоти" були у Печерському, Голосіївському і Солом’янському районах столиці. Зокрема, поблизу станції метро "Палац України" було влучання в готель.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що під час цієї атаки Сили оборони України збили 12 з понад 20 крилатих ракет ворога.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія, яка є державою-терористом і здійснює війну проти українського народу і державності, ніколи не зламає Україну.

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