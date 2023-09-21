Окупанти ниють через "істеричні" спроби генералів відбити Андріївку-ISW

Аналітики з британської установи ISW оцінив наступ ЗСУ під Бахмутом і скарги росіян на дефіцит ресурсів і провал оборони.

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ЗСУ продовжують активно атакувати позиції російських окупантів / колаж Главред, фото УНІАН та 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Сили оборони України продовжують наступальні операції під Бахмутом, а російські окупанти в цьому районі все більше скаржаться на брак ресурсів і "істеричні" спроби свого командування повернути втрачені позиції в районі Андріївки та Кліщіївки. Про це йдеться в новій аналітичній довідці від Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, 20 вересня українські війська продовжили наступальні дії в районі Бахмута і на заході Запорізької області. У Генштабі ЗСУ підтвердили, що на Мелітопольському напрямку (захід Запорізької області)

ЗСУ також наступали і завдали значних втрат у живій силі та техніці РФ. Також Генштаб ЗСУ повідомив про наступальні операції на Бахмутському напрямку - саме там, де українські військові закріпилися і закріплюються на нових рубежах.

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Згідно з оцінкою аналітиків Міністерства оборони Великобританії, українські сили закріпили свої позиції в Кліщіївці (7 кілометрів на північний захід від Бахмута) і Андріївці (10 кілометрів на північний захід від Бахмута), а перекидання російських підрозділів десантників з Бахмута на запорізький напрямок послабила російську оборону на цій ділянці.

Російські військовослужбовці та "воєнкори" скаржаться, що військове командування РФ наказує окупантам здійснювати "непродумані та незабезпечені" контратаки на південному фланзі Бахмута ‒ для того, щоб терміново відновити втрачені позиції.

Контрнаступ ВСУ

Раніше повідомлялося, що Залужний прийняв важливе рішення з українськими командирами щодо наступу ЗСУ на півдні. Головком ЗСУ провів зустріч з командувачами бригад оперативно-стратегічного угруповання "Таврія".

Військовий експерт Петро Черник спрогнозував, що ЗСУ розірвуть оборону РФ і прорвуться до Азова. Після того як ЗСУ розтрощать Південний плацдарм, вони зможуть перерізати сухопутний коридор до Криму, вважає Черник.

Аналітики американського Інституту вивчення війни відзначали, що ЗСУ просунулися поблизу Вербового на Запоріжжі, а також знову висадилися на Лівому березі Дніпра на Херсонщині.

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