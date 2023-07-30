Окупанти навчилися глушити Starlink на 'нулі', але є один нюанс

Українським військовим дали кілька порад, як захиститися від ворожих РЕБ.

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"Схема" окупантів поки працює на 500 м / Фото 1 ОБрСпП імені Івана Богуна, ua.depositphotos.com

Російські окупанти розробляють технології, щоб глушити сигнал Starlink, який ЗСУ використовують для зв'язку, безпосередньо на полі бою.

Як повідомив командир роти ударних БпАК "Птахи Мадяра" 59-ї ОМПБр Роберт Бровді із позивним "Мадяр" у Telegram, у росіян вже нібито навіть з'явилися такі можливості.

За його словами, окупанти випробовують обладнання і готують до запуску виробництва.

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"Мадяр" наголосив, що розповсюджує вказану інформацію, щоби українські фахівці вже розробляли системи протидії таким засобам.

"Фронт без Старлінку - суттєво складніше ніж навіть фронт без F-16. Сліпне та глохне", - коротко пояснив військовий.

У системі окупантів є один суттєвий "нюанс"

Український зв'язківець Сергій "Флеш", своєю чергою, наголосив, що росіяни можуть блокувати Starlink тільки за певних умов.

"Це працює тільки на нулі і тільки у чітко визначених ситуаціях, коли росіяни можуть затягнути такий РЕБ на висотку, елеватор або вежу мобільного зв'язку і під дуже великим кутом зверху заважати старлінку приймати сигнали з супутників", - написав він у Telegram.

"Флеш" стверджує, що це працює всього на 500 м. Військовий констатував, що глобальної загрози немає, але бійці ЗСУ повинні це врахувати.

Щоб захиститися від дій окупантів, військовим радять виконувати глибоке прикопування в землю і обладнувати позиції дуже щільними сітками з металу або "колодязями" із профнастилу.

Зв'язківець зазначив, що має тільки один непідтверджений факт такої роботи ворожої системи РЕБ.

Starlink на фронті

Українське військо з перших місяців повномасштабного вторгнення Росії використовує для зв'язку супутниковий інтернет Starlink.

У Starlink в Україні неодноразово фіксувалися збої. Зокрема, наприкінці жовтня, за даними CNN, від зв'язку було від'єднано 1300 супутникових терміналів. Невдовзі стало відомо, що Ілон Маск заборонив Україні використовувати технології його компанії під час деокупації територій.

Крім того, ще однією причиною нестабільного зв'язку Starlink виявилися суперечки Маска і Пентагона щодо фінансування роботи цих терміналів в Україні. Врешті у липні 2023-го, як писала The New York Times, Міноборони США схвалило угоду про покупку від 400 до 500 нових терміналів і послуг Starlink.

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