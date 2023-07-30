Пентагон купить для ЗСУ термінали Starlink, які Маск не зможе відключати - NYT

У червні міністр оборони США Ллойд Остін схвалив угоду про покупку від 400 до 500 нових терміналів і послуг супутникового інтернету Starlink. Це дасть можливість українським військовим отримувати доступ до Інтернету, не побоюючись переривання сигналу.
Як пише The New York Times, угода між Пентагоном і Starlink була укладена для того, щоб надати Україні спеціальні термінали і послуги для виконання конфіденційних функцій.
За словами джерел NYT, знайомих з договором, Пентагон отримає контроль над налаштуваннями сигналів Starlink на території України, щоб нові пристрої мали можливість реалізувати поставлені цілі.
Варто зазначити, що на відміну від традиційних оборонних підрядників, чиї продажі зброї в зарубіжні країни зазвичай здійснюються через федеральний уряд США, Starlink є комерційним продуктом. Це дозволяє власнику компанії Ілону Маску діяти таким чином, який іноді не відповідає інтересам США.
За словами співробітника Центру стратегічних і міжнародних досліджень Грегорі Аллена, компанія Ілона Маска досить відкрито виступала проти зовнішньої політики США в розпал війни.
Скандал з Ілоном Маском і відключенням Starlink в Україні
14 жовтня 2022 року стало відомо, що SpaceX нібито звернулася в Пентагон із закликом фінансувати щомісяця послуги Starlink в Україні. У листі компанія заявила про те, що не може "надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу".
У Пентагоні тоді підтвердили, що обговорюють фінансування Starlink в Україні після звернення Маска.
За даними видання CNN, в Україні наприкінці жовтня було відключено 1300 військових супутникових терміналів Starlink через проблеми з фінансуванням.
24 жовтня американський мільярдер Ілон Маск відмовився від своїх слів і заявив, що SpaceX не відключила б роботу супутникового інтернету для терміналів Starlink в Україні, навіть якби Пентагон відмовився його фінансувати.
Співрозмовник Politico сказав, що в Пентагоні існує мало впевненості в тому, що Маску можна довіряти. Це змушує відомство шукати спосіб зберегти роботу Starlink або відповідний резервний варіант в Україні в майбутньому.
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