Нацгвардійці знищили ворожу ДРГ на Донбасі, влаштувавши окупантам пастку/ скрін

Бійці Національної гвардії знищили на Донбасі диверсійно-розвідувальну групу окупантів.

Гвардійці виявили ворогів, коли ті підібралися ближче, щоб влаштувати собі позицію для спостереження та диверсій. Про це повідомляє Національна гвардія України.

Коли українські воїни виявили ворожих військових, то влаштували їм засідку, а потім усіх ліквідували.

"Окупанти намагалися зайняти позицію для спостереження та ведення диверсійно-розвідувальних дій. Однак гвардійці виявили їх пересування та влаштували їм засідку. Після точної роботи снайперів, спецпризначенці НГУ за лічені хвилини добили ворога щільним вогнем з АГС, ПТРК "Корсар" та стрілецької зброї", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупаційні війська Росії завдали ракетних ударів по центру Вінниці. Влада повідомила про влучення 3 ракет ворога по цивільних об'єктів.

Пізніше стало відомо, що кількість загиблих мирних жителів після ракетного удару Росії по Вінниці збільшилася. За інформацією ДСНС, станом на 12:15 вже 12 загиблих і 25 поранених. На місці працює 90 рятувальників.

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