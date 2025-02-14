'Солдат відвели': де через масштабні втрати на фронті агресори 'дали драпака'

За словами Туки, агресори зазнали космічних втрат.

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Окупанти зазнали серйозні втрати на Курщині / Колаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 21-я ОМБр

Ключове з висновків Туки:

На Курщині військові КНДР зазнали великих втрат і відступили

Україні, ймовірно, потрібно буде зайняти більш вигідні позиції на Покровщині

За даними розвідки Південної Кореї, з Курського театру бойових дій зникли північнокорейські солдати, з середини січня вони не беруть участь у боях. Неочікуваний "жест доброї волі" прокоментував колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука.

"Аналізуючи різні "зет-канали", я роблю висновок, що північні корейці зазнали великих втрат. Достатньо подивитися відео "м’ясних штурмів" у виконанні північнокорейських вояків – такого ми не бачили навіть у "вагнерівців": коли просто посеред поля йдуть північні корейці, і їх розносять вщент", - заявив Тука під час чату в Главреді.

відео дня

Така якість особового складу і якість підготовки, звертає увагу Георгій Тука.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

"Зет-пабліки" стверджують, що солдат КНДР відвели тому, що вони зазнали величезних втрат. Наскільки це правда – не знаю. Схоже на правду", - підсумував експерт.

Коментуючи ще один гарячий напрямок - Покровський, Георгій Тука відповів на запитання, чи прийшов час залишити Покровськ, відійти вглиб території.

"Я цього не казав, бо я не кадровий військовий. Але, якщо з точки зору кадрових військових, доречніше відступити, зайнявши більш вигідні позиції, то потрібно це робити. А не задля порожніх політичних гасел гробити наших захисників. Ось що я маю на увазі", - резюмував Тука.

Ситуація на фронті - що відомо

Главред з посиланням на аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомляв, що РФ скоро зіткнеться з новими проблемами. Через втрати на фронті, агресор може стикнутися з нестачею запасних частин і технічними труднощами.

Як відомо, на Курщині, в районі Малої Локні наступ окупантів зазнав провалу. Тому експерт Дмитро Снєгирьов висловив думку, що саме цю територію Кремль розглядає як розмінну монету для переговорів.

Окрім цього, про хороші новини з фронту повідомив під час свого вечірнього телевізійного звернення президент України Володимир Зеленський. Глава держави подякував українським захисникам із 425-го окремого штурмового полку.

Більше важливих заяв Туки:

Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

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