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Після звільнення Піщаного: у ЗСУ розповіли про проблеми ворога на фронті

Маріна Фурман
17 лютого 2025, 14:17
209
Окупанти не можуть "переламати" ситуацію на Покровському напрямку.
Армия РФ, карта Покровск
У росіян на Покровському напрямку є проблеми / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

Коротко:

  • На Покровському напрямку тривають інтенсивні бої
  • Росіяни скаржаться на домінування в повітрі українських FPV-дронів
  • Крім того, ворог невдоволений командуванням

На Покровському напрямку точаться досить активні бої. Проте останнім часом російські окупанти на цій ділянці фронту отримують більше проблем, ніж вони на те сподівалися. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що ЗСУ звільнили Піщане, однак поблизу села та іншого прилеглого населеного пункту тривають бойові дії.

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"Мова про Покровський напрямок, на південний захід від Покровська, в тому числі про Піщане і про селище яке поблизу. Там йдуть дуже активні бої, але останнім часом там росіяни отримують більше проблем, ніж вони на те сподівалися", - зазначив майор.

За словами речника, ворог активно скаржиться на домінування в повітрі українських FPV-дронів, а також на помилки власних командирів і їхнє некоректне використання ресурсу.

"Їхні спроби постійно зазнавали невдачі, і немає нічого, що вказували б на те, що вони можуть цю тенденцію переламати. Це, в першу чергу, пов’язано з більш ефективною роботою українських дронарів. Свідчення того, що українські війська стали ефективнішими", — повідомив Віктор Трегубов.

Після звільнення Піщаного: у ЗСУ розповіли про проблеми ворога на фронті
Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов нещодавно повідомив, що Сили оборони України вибили російських окупантів з села Піщане поблизу Покровська. За його словами, біля Піщаного давно йшли активні бойові дії, але село було не те, що у "сірій зоні", а там постійно змінювалася ситуація. Однак тепер ворог буде шукати інші напрямки тиску на українські позиції.

Тим часом військовий оглядач Денис Попович заявив, що на Покровському напрямку спостерігається сповільнення наступу російських окупаційних військ. Про це свідчать контратаки ЗСУ на лівому фланзі оборони Покровська - зокрема, біля Піщаного та Даченського.

Раніше Главред з посиланням на аналітиків Інституту вивчення війни писав, що російське командування може змінити пріоритет наступальних операцій з Покровська на Костянтинівку навесні та влітку 2025 року.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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війна в Україні російські війська Покровськ бійці ВСУ Віктор Трегубов
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