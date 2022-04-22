"Окупанти лише відтягують неминучість": головне з вечірнього звернення Зеленського

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що ніякі дії і потуги російських окупантів в Україні не принесуть Кремлю очікувану "перемогу", а підсумок для загарбників буде один - поразка і відхід з нашої землі.

Про це сказав президент у своєму зверненні до українців.

"На півдні і сході окупанти продовжую робити все, щоб були приводи говорити про якісь переговори. Вони накопичують сили. Намагаються навіть почати так звану мобілізацію в окупованих районах України", - розповів президент.

Зеленський підкреслює, що жоден з цих кроків не допоможе РФ у війні.

"Вони можуть відтягувати неминучість, а час, коли вони зможуть піти з нашої землі", - сказав глава держави.

Ситуація в Херсоні

Зеленський звернувся до жителів південних регіонів і закликав їх не надавати окупантам свою особисту інформацію, оскільки її можуть використовувати для так званого референдуму.

Заповнення якихось анкет і надання паспортних даних російські окупанти можуть використовувати не для того, щоб видати гуманітарну допомогу, а просто, щоб їх переписати.

"Це для того, щоб реально сфальсифікувати на вашій землі так званий референдум. Якщо буде команда з Москви реально влаштувати таку виставу, жодні "ХНР" не пройдуть", - підкреслив президент.

Він також зазначив, що Маріуполь продовжує тримати опір.

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Великоднє перемир'я

"На жаль, Росія відкинула пропозицію встановити Великоднє перемир'я. Це дуже добре демонструє, як насправді керівники цієї держави ставляться до християнської віри, до одного з найбільш радісних і важливих свят", - сказав Зеленський.

При цьому глава держави зазначає, що українці зберігають надію.

"Надію на мир, надію на те, що життя переможе смерть", - говорить президент.

Зеленський відзначив державними нагородами 202 захисника

Президент України підписав указ Про відзначення державними нагородами тих, хто захищає незалежність і територіальну цілісність Української держави.

Всього нагородами відзначені 202 захисники України. Серед них - 194 військовослужбовців Збройних Сил України та 8 зв'язківців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

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