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Зустріч Путіна і Зеленського: у Туреччині пояснили, чому саміт двох президентів складно організувати

21 квітня 2022, 05:37

Зараз найскладнішими питаннями залишаються статуси окупованих Криму і Донбасу. Якщо не узгодити ці моменти, то війна в Україні може затягнутися на роки.

Зеленський, Путін
Зеленський і Путін позитивно оцінюють можливість двосторонніх переговорів / колаж фото ОП, Reuters

Президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін позитивно оцінюють можливість проведення двосторонніх переговорів. Але для цього повинні бути створені певні умови.

Про це заявив Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає Hurriyet.

За його словами, турецька сторона перебуває у постійному контакті з президентами.

Чавушоглу повідомив, що глава Туреччини Реджеп Ердоган найближчим часом проведе телефонні розмови Зеленським і Путіним.

Зараз найскладнішими питаннями залишаються статуси окупованих Криму і Донбасу. Консенсус між Україною та РФ не досягнуто, зазначив Чавушоглу.

Дипломат підкреслив, що якщо найближчим часом узгодити ці моменти не вдасться, то війна може затягнутися на багато років.

Як повідомляв Главред, 20 березня президент України Володимир Зеленський заявив у коментарі BFMTV, що заради завершення війни готовий до прямих переговорів з Путіним.

"Упевнений, що зустріч лідерів України та Росії могла б відбутися за умови, що зберігався хоча б найменший шанс зупинити цю війну", – пояснив Зеленський.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна повинна перемогти у війні з Росією, зокрема і в боях на Донбасі. Після цього Київ зможе отримати більш вагому переговорну позицію та диктувати певні умови. Тоді можлива зустріч президента Володимира Зеленського з главою Кремля Володимиром Путіним.

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