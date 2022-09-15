Окупанти Криму звільнили викладача технікуму за українську пісню

У Криму звільнили викладача за українську пісню / @volkova_ta

В анексованому Криму окупанти продовжують здійснювати одіозні вчинки - цього разу там звільнили викладача технікуму, який включив в аудиторії українську пісню" Байрактар", пишуть місцеві Telegram-канали.

Відомо, що Андрій Білозеров працював у Білогірському технікумі вчителем російської мови.

Міністерство освіти почало перевірку щодо адміністрації технікуму, яка прийняла чоловіка на роботу. Також перевірку проводить поліція.

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Так званий "радник "голови Криму" Олег Крючков заявив, що чоловіка звільнили.

"Ми розцінюємо як зраду подібні музичні перформанси. До кордону 150 кілометрів. Якщо хто хоче підтримати Україну, то може їхати туди. Там їх швидко пустять на гарматне м'ясо", - сказав він.

За даними Telegram-каналів, відео з викладачем зняли і виклали в Мережу його учні.

Звільнення Криму

Раніше генерал-лейтенант Ігор Романенко зазначав, що звільнення тимчасово окупованого Кримського півострова залежатиме від того, наскільки енергійно і масовано Захід надаватиме нам допомогу. Він підкреслив, що рано чи пізно Україна поверне собі Крим.

Радник голови ОП Михайло Подоляк раніше розповідав, що в анексований Росією Крим повертаються протестні настрої. Крім того, багато українців, які вимушено перебувають в окупації, починають надавати інформацію українській владі. Він підкреслив, що Крим буде ключовим елементом деблокади українських територій, так як РФ перетворила півострів на військову базу, з якої окупантам йде військова техніка.

Екскомандувач силами США в Європі Бен Ходжес заявляв, що війна Росії проти України може закінчитися прямою військовою перемогою Києва, а ЗСУ мають всі шанси звільнити захоплений Крим. Окупанти РФ практично вичерпали можливості для наступу.

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